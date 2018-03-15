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女大生淋浴更衣遭偷拍 屏東國運中心解聘男教練

2018-03-15 20:04聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東市國民運動中心傳出有色狼偷拍女子淋浴更衣，楊姓女大生10日前往該中心運動，但淋浴時卻發現天花板隔間有手機正在偷拍，嚇得趕緊通報館方，32歲簡姓男教練自知逃不掉坦承是手機主人，而被害人在父親陪同下事後報警，男教練則遭解聘離職。

屏東市一名楊姓女大學生日前到屏東市國民運動中心游泳，運動結束後到淋浴間梳洗，結果一抬頭發現竟然天花板隔間有手機朝著自己錄影，沐浴過程全都遭到偷拍，嚇得花容失色呼叫家人跟通報館方，而該中心1名簡姓男教練事後坦承手機是自己所有。

屏東警分局民和派出所表示，12日當天接獲受害女子報案便積極查緝涉案男子到案說明，男教練供稱是一時興起才會做出這種不良行為而鑄下大錯，但女大生父親認為健身房管理鬆散，女大生也決定要對男教練提告。

屏東市公所表示，市公所事後致電國運中心委外經營廠商文賢公司，了解當日情形及處置措施，並要求加強員工教育訓練，檢討女性使用空間安全，而國運中心也於當下即將該名教練解聘。

屏東警分局呼籲民眾到公共場所的廁所、試衣間、淋浴室，必須留意四周有無異狀，避免被偷拍，另外警方也會加強該區域外巡邏，防止不法人士有機可趁。

屏東市國民運動中心傳出偷拍事件。記者蔣繼平／攝影
屏東市國民運動中心傳出偷拍事件。記者蔣繼平／攝影
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監視器拍下簡姓健身教練進出淋浴間身影。記者蔣繼平／翻攝
監視器拍下簡姓健身教練進出淋浴間身影。記者蔣繼平／翻攝
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偷拍沐浴廁所

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