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影／台62貨櫃車翻車駕駛驚險救出 葵花油漏滿地路好油

2018-03-15 16:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市瑞芳區台62線四腳亭匝道往台北方向，今天下午3點多一輛貨櫃車轉彎翻覆壓到貨車，貨櫃車簡姓駕駛受困車內，消防人員緊急救出，命大只有輕傷，送往基隆長庚醫院救治。

消防人員指出，貨櫃車上載有整車食用的葵花油，瓶身破裂不斷漏出油流到馬路上，目前交通受阻，市府工務段使用木屑處理中。貨櫃車駕駛為簡男（34歲）命大只有挫傷。由於整輛貨櫃車橫躺路中，目前交通中斷，警方加強疏導中。

台62貨櫃車翻車，葵花油漏滿地馬路。圖／消防局提供
台62貨櫃車翻車，葵花油漏滿地馬路。圖／消防局提供
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台62貨櫃車翻車，葵花油漏滿地馬路。圖／消防局提供
台62貨櫃車翻車，葵花油漏滿地馬路。圖／消防局提供
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台62貨櫃車翻車，葵花油漏滿地馬路。圖／消防局提供
台62貨櫃車翻車，葵花油漏滿地馬路。圖／消防局提供
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瑞芳長庚

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