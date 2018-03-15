影／台62貨櫃車翻車駕駛驚險救出 葵花油漏滿地路好油

2018-03-15 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市瑞芳區台62線四腳亭匝道往台北方向，今天下午3點多一輛貨櫃車轉彎翻覆壓到貨車，貨櫃車簡姓駕駛受困車內，消防人員緊急救出，命大只有輕傷，送往基隆長庚醫院救治。