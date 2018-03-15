台中托嬰中心涉虐嬰 業者的雙胞胎女兒也在園內

2018-03-15 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市北屯一間托嬰中心驚傳虐嬰事件，昨天晚上在line、臉書群組傳開，業者第一時間在粉絲團致歉，又關閉臉書，社會局今天調查後，已撤銷涉案保母執照。吳姓負責人表示，若要逃避責任，不會第一時間就在臉書上發表聲明致歉，關閉臉書則是其他家長要求，因臉書上有其他幼兒照片。 台中市北屯一間托嬰中心驚傳虐嬰事件，蘇姓保母也被網友起底。圖／取自網路 分享 facebook

這間托嬰中心被貼出監視器拍下約48秒畫面，保母用手與枕頭拍打幼兒的頭部，還舉起來重摔地上，幼兒被摔得頭部著地。

吳姓業者的先生表示，太太是幼教相關系所畢業，他們開業1年8個月，當初創立托嬰中心，是為了自己有一對雙胞胎女兒，送托不放心才自己創業，女兒目前也在園內，「蘇姓保母的個人行為我也很吃驚，將心比心，不會逃避。」

業者說，蘇姓保母105年到職至今，之前沒有任何異狀，對於她的個人行為動機，不方便再多說，由社工、警方調查。

台中市社會局表示，家長3月13日前往托嬰中心接兒童回家時，才又再發現兒童額頭及左小腿瘀青，請園長調閱監視錄影器，才發現這起事件，馬上送醫由醫院通報，托嬰中心有按照程序通報，113也有記錄，這兩天會約談畫面中2名保母。

對於女星熊熊說，這間托嬰中心是「姐姐」開的。吳姓業者回應說，熊熊不是自己的親妹妹，是認識很久的乾姊妹。