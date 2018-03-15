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雜草火警頻傳 特殊轉接器滅火立大功

2018-03-15 13:05聯合報 記者劉星君╱即時報導

清明前夕，由於降雨量少，山林、雜草火警頻傳，也讓消防分隊疲於奔命，若現場水源缺乏地區，更容易曝露擴大延燒風險。

現場成功補給消防水源。記者劉星君／翻攝
現場成功補給消防水源。記者劉星君／翻攝
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高市林園分隊昨獲報雜草火警，由於位處田野小巷，燃燒面積大，需消防車遠距離中繼送水，但附近又苦無消防栓，所幸工廠對面為一灌溉用水井，經地主同意後，消防隊使用水井馬達抽水救災，利用特殊轉接器材，讓馬達出水接頭轉換為消防用快式接頭，成功補給水源，歷時約一小時，順利撲滅火勢。

林園消防分隊指出，雜草火警在林園區沿海路365巷內發生，該址為面積逾百平方公尺田園墓地、雜草叢生，隔壁恰好工廠，火警發生時廠內人員聞到燒焦味趕緊出來查看，才發現火勢猛烈即將延燒廠房，消防人員抵達見雜草火勢將延燒，佈水線防護，但燃燒範圍廣需水源補給，但該址附近消防栓距離遙遠，佈線耗時難以供現場救災取用。

林園消防分隊長何信育說，工廠對面恰好為一農地，附有灌溉水井及抽水馬達，分隊使用去年消防局災害搶救科針對是類地區，配發多尺寸轉接器材，將灌溉用的塑膠接頭轉接為消防救災用鋼製快式接頭，將一般水源轉為消防用水，紓解救災缺水壓力。

林園分隊從去年開始，走訪轄內各里，實地調查水源缺乏高風險地區，尋找替代方案，與河川、水井、灌溉溝渠的所有人商談同意，確認後建立分隊水源名冊，若火災發生時即可使用該水進行救災，縮短救災時間。若在地處偏遠處如中小型工廠、田野墓地等多缺乏自來水管線，倘若發生火災後果往往不堪設想，運用現場各式水源搭配器材救災就顯得極為重要。

林園消防分隊提醒，民眾清明掃墓時應謹記掃墓「四不二記得」，「四不」雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、紙錢不飛揚；「二記得」記得滅餘燼、記得收垃圾，並注意人離火滅原則，確實澆滅紙錢餘燼。

灌溉用水井使用轉接器材前的情形。記者劉星君／翻攝
灌溉用水井使用轉接器材前的情形。記者劉星君／翻攝
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灌溉用水井使用轉接器材後的情形。記者劉星君／翻攝
灌溉用水井使用轉接器材後的情形。記者劉星君／翻攝
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高市消防局災害搶救科配發之多尺寸轉接頭，將灌溉用的塑膠接頭（左一下方）轉接為消防...
高市消防局災害搶救科配發之多尺寸轉接頭，將灌溉用的塑膠接頭（左一下方）轉接為消防救災用的鋼製快式接頭（左一右側）。記者劉星君／翻攝
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現場成功補給消防水源。記者劉星君／翻攝
現場成功補給消防水源。記者劉星君／翻攝
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工廠對面灌溉用水井，經詢問地主同意後，林園分隊長何信育（左一）使用該水井馬達抽水...
工廠對面灌溉用水井，經詢問地主同意後，林園分隊長何信育（左一）使用該水井馬達抽水進行救災，並利用轉接器材，將馬達出水接頭轉換為消防用快式接頭後，成功補給消防水源。記者劉星君／翻攝
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