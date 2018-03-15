中檢成立數位採證中心 有效追溯毒品上游

2018-03-15 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中地檢署為落實行政院新世代反毒策略略，今天上午成立「數位採證中心」，由法務部常務次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、台中地檢署檢察長張宏謀等人揭牌，日後將與毒品資料庫結合，有效追溯毒品上游及共犯組織，並廣泛運用在各類型犯罪查緝。 台中地檢署今天上午成立「數位採證中心」，由法務部常務次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民等人揭牌，日後將與毒品資料庫結合，有效追溯毒品上游及共犯組織，並廣泛運用在各類型犯罪查緝。 記者白錫鏗／攝影 分享 facebook

「數位採證中心」的Cellbritfe UFED 4PC是專業的手機鑑識軟體，可將已刪除的聯絡人、簡訊、通訊軟體等資訊復原，以得到更完整鑑識結果；Oxygen Forensic Detective內建觀看資料庫瀏覽器，支援間諜軟體偵測，備分檔分析。

高檢署為有效打擊毒品犯罪，先期已先建立全國毒品資料庫，多次運用於全國性毒品同步掃蕩，成效卓著，因應科技進步，各類型犯罪及智慧型手機及資訊設備情形普及，特責成北、中、南、東八個地檢署建立數位採證中心。

台中地檢署數位採證中心編制有8人，由主任檢察官林柏宏負責，還有檢察官、檢察事務官、資訊室主任，配置3部工作級高級電腦、各式專業採證鑑識軟體，用於復原手機遭刪除相關紀錄，藉以掌握原本通訊暨App等紀錄或歷程資料，避免錯失偵查時機。