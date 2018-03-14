男撞車倒路中 多人見義勇為停下幫攔車免被撞

2018-03-14 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市八堵路今晚有一名20多歲男子，騎車由市區往七堵方向行駛，疑自撞路邊電桿人車倒地，摔到路中動彈不得，當時有多名機車騎士經過看到，見義勇為停下，幫忙攔阻後方車流，避免被後車撞上。救護車趕至將他送醫，車禍原因由警方處理調查。

據目擊者指出，男子自撞電線桿，事故發生後，人車彈飛路中，有多名機車騎士經過，停車下來幫忙，受傷騎士流了不少血，地面血跡斑斑，因此不敢亂動，趕快幫忙打119報案。