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男撞車倒路中 多人見義勇為停下幫攔車免被撞

2018-03-14 23:29聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市八堵路今晚有一名20多歲男子，騎車由市區往七堵方向行駛，疑自撞路邊電桿人車倒地，摔到路中動彈不得，當時有多名機車騎士經過看到，見義勇為停下，幫忙攔阻後方車流，避免被後車撞上。救護車趕至將他送醫，車禍原因由警方處理調查。

據目擊者指出，男子自撞電線桿，事故發生後，人車彈飛路中，有多名機車騎士經過，停車下來幫忙，受傷騎士流了不少血，地面血跡斑斑，因此不敢亂動，趕快幫忙打119報案。

由於後車不斷靠近，受傷騎士躺在路中，見義勇為騎士有的指指揮交通，有的提醒車子不要撞到。最後救護車到場，將男子送醫。

男撞車倒路中，多人見義勇停下幫攔車免被撞，救護人員趕至將他送醫。記者游明煌／翻攝
男撞車倒路中，多人見義勇停下幫攔車免被撞，救護人員趕至將他送醫。記者游明煌／翻攝
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