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這位馬路三寶 3年車禍104次

2018-03-14 00:41聯合報 記者王聖藜／台北報導

台北地院認為，加速阻止別人超車的黃姓男子才是危險駕駛。 記者王聖藜／攝影
台北地院認為，加速阻止別人超車的黃姓男子才是危險駕駛。 記者王聖藜／攝影
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黃姓男子指控王姓男子將車強行插入他和前車中間，害他緊急煞車、頭撞方向盤受傷，王被依傷害罪嫌起訴；不過，台北地院法官查出，黃過去三年在雙北市發生過一○四起車禍，都是加速阻止別人超越他的車才肇事，認定黃才是危險駕駛，昨天判王無罪。

王姓男子二○一五年十一月十二日開車在台北市忠孝東路四段上，想從外側車道變換到內側車道，但內側車道的黃姓男子無意禮讓，加速從王的車子的左邊繞過。

黃姓男子指控，王因沒超車成功，心生不滿，一分鐘後，明知他的車子與前車車距不長，還是貿然將車頭插入他車子的前方，害他煞車不及，與王的車子擦撞，頭部撞上方向盤受傷。黃持醫院驗傷單控告王涉及傷害，檢察官起訴王。

法官勘驗黃的行車記錄器，發現王想變換車道，黃就催油不讓王超前，認定黃是刻意加速阻擋王變換車道。

此外，黃指控王害他受傷的前兩天，還發生過三次車禍，法官認為，黃的傷是否真的與王有關，也有疑問。

法官向新北市及台北市政府警察局交通大隊函調黃的肇事紀錄，查出黃在二○一五年一月六日到二○一六年十月三日，在新北市發生車禍卅二起；另外，二○一四年十一月十日到二○一七年十二月三日，在台北市發生七十二起車禍，總計三年發生車禍高達一○四起。

法官並詳細檢視一○四起車禍的情況，許多都是黃不讓王超車或插入同車道而加速、肇事，認為黃長期以來是馬路上的危險駕駛。

車禍

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