阿里山藍色部落里佳深夜大火 燒毀2棟民宅

2018-03-13 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



有藍色部落之稱的嘉義縣阿里山鄉最遠村落里佳村，12日深夜11點半時傳出火警，一棟民宅冒出濃煙和大火，很快延燒到隔鄰住家，由於都是木造房舍，火勢相當猛烈。