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中山分局包庇酒店案 員警郜振傑等三員警聲押

2018-03-13 00:28聯合報 記者張宏業╱即時報導

北市警中山分局中山一派出所被控收受轄內日式「曉曉」酒店賄賂，包庇業者經營色情，時間長達3年，調查局北機站今天在北中兩地搜索派出所及官警住家共17個處所，約談所長林崇成等4名官警、酒店女業者巫蕙玲、股東、會計共18人到案，巫蕙玲晚間被依貪汙罪移送台北地檢署複訊，由於巫女供詞與會計有出入，深夜遭檢方聲押禁見，員警郜振傑、陳宏洲、紀炳場也否認收賄，同樣遭聲押，林崇成尚在偵訊。

此外，「曉曉」酒店人頭謝安芳20萬交保、記帳業者黃光雄交保5萬元。林崇成被移送複訊時，擔心媒體認出，還假裝是調查官把手搭在涉案員警紀炳場的肩上，若無其事的假裝是送嫌犯，但仍被識破，令現場媒體哭笑不得。

檢調在中山一派出所鄭姓總務包包內搜獲9萬元現金，釐清款項用途後請回；其他涉案官警與業者否認行收賄，是否有更高階官警捲入，正進一步釐清。

北機站去年接獲情資，指中山區日式「立邦酒店」涉嫌勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日本客生意，檢調認為有人口販運問題，搜索酒店並帶回業者巫蕙玲調查，檢方依妨害風化等罪命巫女交保5萬元，全案尚在偵查階段時，意外查出官警收賄案外案。

「立邦酒店」被抄後，巫蕙玲將酒店改名為「曉曉」繼續營業，模式與以往相同。

收賄東南亞

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