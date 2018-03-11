影／朱立倫探視遭撞顱內出血警 醫院民眾喊「市長好」

2018-03-11 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



昨晚新北市板橋浮洲橋發生一起重機疑似超速撞上警方酒駕攔檢站，造成3名警員遭撞受傷送醫；市長朱立倫稍早到亞東醫院探視目前動完手術仍在加護病房觀察的劉冠群、黃春龍。朱說，劉員目前昏迷指數持續上升，狀況穩定，還需觀察，朱呼籲民眾不管開車、騎車都應注意前方狀況，警方攔檢時也務必注意安全。

劉員今天上午開刀，術後狀況穩定，需觀察72小時，朱立倫傍晚5點來到亞東醫院探視，有民眾在醫院大廳見到市長經過，張大嘴巴說不出話來，也有人喊著「市長好！」朱立倫探視完劉員、黃員後，也發送慰問金給已經腳部輕傷出院的張毓城。

朱立倫也詢問新北市警局長胡木源昨日肇事的重機騎士狀況，據了解，曾姓騎士傷勢不重，昨到亞東醫院處理後已經返家休養。

板橋警分局指出，昨晚交通分隊4名警員於浮洲橋上往板橋方向快車道，以巡邏車及交通錐設置路檢點攔查機車道通行機車，執行取締酒駕勤務，約晚間10點15分準備收崗變更執行地點時，小隊長蕭玉達站於巡邏車後方32公尺處搭配警示用爆閃燈，面對來車方向警戒指揮後方來車。

不料4分鐘後，蕭員見約100公尺外曾姓男子騎乘的重機於巡邏車車道持續前進，立即以指揮棒及警笛示警，指揮曾男迴避，但曾姓騎士未變換車道仍持續往前騎乘，直至行駛至蕭員前方3至5公尺時才發現警方站崗，緊急向右閃避，因車速極快，從發現曾員到發生事故，前後不到3秒間，警方已來不及反應，蕭一轉頭就看到重機騎士撞上後方收納裝備的3名同事。