防狼教練 學校：設求救鈴並加強巡堂

2018-03-11 17:31 中央社 高雄11日電



國小體操教練涉嫌性侵女選手案被稱為台版的「#MeToo」受到高度關注，校方今天表示，增加不定時巡堂且增設求救鈴，提升空間安全，市府教育局並成立「學生關懷小組」。

國小體操隊傳出教練疑似性侵案，體操訓練空間的設計及安全動線配置規劃是否符安全性。林主任今天告訴中央社記者，學校103年起逐步改善體操室訓練環境，加強空間透明度，增加照明、也將門扇改善並給學童休息室拉簾換衣，另增設緊急求救鈴並成立家長後援會。

林主任說，各項體操競技時，家長也會隨隊協助孩子比賽時的事務，有後援會的參與協助，降低安全疑慮。

他說，學校已加強不定時巡堂，提升校園空間安全及宣導自我保護和身體界線、身體自主權，提升學生性別平等觀念。

他說，學校增設緊急求救鈴可以讓孩子在緊急狀況按鈴求助，不管是健康或是外力的干擾都可以按鈴求助，而且訓練空間也力求穿透性。

林主任表示，國小體操隊目前有30名學員，利用早上及下午課後練習，涉案教練被要求請假接受調查，教育局協調一名教練接手協助選手及學員訓練，他說國小的體操隊已有20餘年歷史，選手競賽成績優異。

國小體操隊家長後援會今天發布聲明稿指出，體操隊家長2月8日接獲學校通知，疑體操隊涉及性別事件停止寒假訓練，家長後援會關心孩子狀況，3月5日召開臨時會討論，家長盼趕快釐清事實，會議中家長相信教育局及學校會依規定審慎處理，並經過體操隊各家長確認現階段訓練的選手沒有遭受騷擾情事。

家長後援會聲明，報導造成家庭生活困擾，不希望孩子持續受此事件干擾致心理傷害，家長期待事件交教育局及司法調查，讓學校回歸正常的教育環境，也讓學生安心學習。

教育局同時發布新聞稿指出，學校在事件發生後，於2月2日召開性平會，依據「性別平等教育法」成立調查小組，聲明事件進入司法調查程序，學校會依法維護案件當事人權益。

教育局成立「學生關懷小組」，深入瞭解被指控教練過去指導過的學生是否有類似受害情形，另外如果有教職員工遭遇校園性侵害或性騷擾情事也會一併瞭解，將依適用法規協助被害人，維護案件當事人權益。

高雄市長陳菊表示重視此案並聲明絕不姑息校園性侵事件發生，高市府教育局申訴專線0800-775-885，呼籲相關當事人勇於舉發，將予完全的保護與支持。