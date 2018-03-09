警違法監視23小時 監院糾正警政署竹市社會處

2018-03-09 21:56 中央社 台北9日電



監察委員高鳳仙今天表示，保二總隊在沒有明確證據情況下，違法派25名員警到聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有前妻王敏住所巡邏監視達23小時，今天通過糾正警政署及新竹市社會處。

監察院內政及少數民族委員會今天審查通過高鳳仙提出的調查報告及糾正案，糾正內政部警政署及新竹市政府社會處，並要求議處相關失職人員。

高鳳仙表示，警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊中隊長何德輝104年9月29日專線接獲通報王敏住處疑似兒虐，經巡邏員警確認並無異狀，竟以無人應門及維護兩名孩童安全為由，下令自當天下午3時起至翌日14時止，每小時由3至4名員警，輪流到王敏住家外四周巡邏、監視、守候。

高鳳仙說，中隊長、副中隊長及各小隊長輪流至現場督導，總共派出25名員警及幹部，在場持續監視王敏及其家人動態，直到副中隊長樊永山接獲王敏的婆婆通知，法官協調社工員將進入王敏住處，中隊長何德輝才下令撤除警力。

高鳳仙說，何德輝明知王敏住處並無疑似兒童哭鬧或受虐跡象，更查無疑似犯罪情事，竟動用25名員警及幹部監視長達23小時，與行政執行法的即時處置、警察職權行使法的行使職權、家庭暴力防治法的必要安全措施均不相合，且造成王敏及其家人恐懼，嚴重侵害王敏的自由權及隱私權，核有嚴重違失。

高鳳仙指出，三大一中隊是辦刑事案件，對於沒有明顯事證的案件，卻採用辦刑案、對付通緝犯的規格，明顯執法不公。

高鳳仙調查指出，新竹市政府社會處處理此件疑似兒童遭受虐待案件，未能協調由原先處理王敏婚姻暴力社工蔡佩珊協助處理，而由尚未與王敏建立信賴關係的兒保社工單獨處理。

高鳳仙說，這名兒保社工查訪王敏住所無人應門後，次日上午由督導喬羽華、社工劉松蓉前往查訪仍無人應門，使得三大一中隊無法透過社工協助與王敏或其家人取得聯繫，以確認孩童安全，而繼續在王敏住處外持續巡邏、監視、守候，核有不當，允應檢討改進。