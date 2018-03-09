女老師要學生自打耳光 基隆深澳附幼老師處分調職
基隆市深澳國小附設幼兒園呂姓教師，遭家長投訴對學童不當管教，市府教育處今天上午對外說明，指校方立即依規定對該師行政懲處記申誡處分，並要求該師務必參加正向管教知能研習，為保障幼生安全受教環境，即日起已將該師調離現職，並啟動教師觀察輔導及評議機制。
基隆市有家長投拆，該幼兒園呂姓老師，會叫孩子在所有孩子面前自打耳光、罰站進食等，讓很多家長無法接受，部分家長已把學生轉到其他幼兒園。市政府調查，她確有要學生自打耳光情事，屬不當管教、不當體罰。多名家長氣憤，擔心對孩子恐造成不良影響。
深澳國小家長會長黃閔琪說，家長反映老師的管教不當的問題已經很久，目前該班有半數以上家長連署，要求呂姓老師不能再教，他認為處分過輕，光調職，如再去教其他班，沒有根本解決問題。
市府教育處今天上午重申，教保服務人員實施教保服務，應以溫暖、正向之態度，與幼兒建立信賴關係。不得基於處罰之目的，親自、命令幼兒自己或第三者對幼兒身體施加強制力，或命令幼兒採取特定身體動作，致幼兒身心受到痛苦或侵害。
教育處並表示，未來將再加強各公私立幼兒園園長及教保服務人員正向管教教育訓練，增進各園教保服務人員正向管教知能，維護本市幼兒權益，杜絕類似事件再次發生。
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