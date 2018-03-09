親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日驅離我海釣船
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

約會遭目擊！秀智認戀「地獄使者」李棟旭

看見車禍去幫忙…竟挨告！好人闖江湖如何自保？

女老師要學生自打耳光 基隆深澳附幼老師處分調職

2018-03-09 09:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆深澳附幼呂姓女老師，要學生自打耳光被處分調職。記者游明煌／攝影
基隆深澳附幼呂姓女老師，要學生自打耳光被處分調職。記者游明煌／攝影
分享

基隆市深澳國小附設幼兒園呂姓教師，遭家長投訴對學童不當管教，市府教育處今天上午對外說明，指校方立即依規定對該師行政懲處記申誡處分，並要求該師務必參加正向管教知能研習，為保障幼生安全受教環境，即日起已將該師調離現職，並啟動教師觀察輔導及評議機制。

基隆市有家長投拆，該幼兒園呂姓老師，會叫孩子在所有孩子面前自打耳光、罰站進食等，讓很多家長無法接受，部分家長已把學生轉到其他幼兒園。市政府調查，她確有要學生自打耳光情事，屬不當管教、不當體罰。多名家長氣憤，擔心對孩子恐造成不良影響。

深澳國小家長會長黃閔琪說，家長反映老師的管教不當的問題已經很久，目前該班有半數以上家長連署，要求呂姓老師不能再教，他認為處分過輕，光調職，如再去教其他班，沒有根本解決問題。

市府教育處今天上午重申，教保服務人員實施教保服務，應以溫暖、正向之態度，與幼兒建立信賴關係。不得基於處罰之目的，親自、命令幼兒自己或第三者對幼兒身體施加強制力，或命令幼兒採取特定身體動作，致幼兒身心受到痛苦或侵害。

教育處並表示，未來將再加強各公私立幼兒園園長及教保服務人員正向管教教育訓練，增進各園教保服務人員正向管教知能，維護本市幼兒權益，杜絕類似事件再次發生。

基隆深澳附幼呂姓女老師，要學生自打耳光被處分調職。記者游明煌／攝影
基隆深澳附幼呂姓女老師，要學生自打耳光被處分調職。記者游明煌／攝影
分享

幼兒園

相關新聞

為警察發聲 龍應台：辛苦工作可以有尊嚴吧？

2018-03-09 10:50

影／連換7車金蟬脫殼 勇警狂追72小時逮人

2018-03-08 22:37

失物招領 可愛公仔找主人

2018-03-09 10:23

原包奉還只偷錢好聰明？賊男被逮：有躁鬱症才偷

2018-03-09 10:10

夾娃娃機店偷手機 被逮裝傻手機響破功

2018-03-09 09:12

消防隊前出車禍！遊覽車失控撞分隔島 11人送醫

2018-03-08 21:52

分局長寫完婦女節慶祝卡片 最後一張：親愛的老婆..

2018-03-08 21:45

援交女出賣男客資料 他遭索60萬「消災費」

2018-03-08 21:27

嘉義縣義竹鄉民宅頂樓加蓋火警 救出2人

2018-03-08 21:16

北市警局送玫瑰致敬女同仁 影片配樂局長唱的

2018-03-08 21:00

戴著綠帽赴黃泉 祖父母不認孫女解開謎團

2018-03-08 20:11

警局動工 女議員質疑：為何禮生清一色都是短裙女警？

2018-03-08 19:19

藥頭連偷腳踏車、鐵窗 打包逃亡遭警逮

2018-03-08 18:14

影／毒蟲狂奔百米想落跑 「嘜走」 警員可是有練過　　　

2018-03-08 18:13

車鑰匙掉進水溝超囧 熱心警鐵絲神勾即刻救援

2018-03-08 17:21

婦女節慰問值勤女警 分局長巧遇夫妻檔

2018-03-08 17:13

趁3子女熟睡想同歸於盡 燒炭父輕判5年

2018-03-08 17:00

歹徒搶檳榔攤 竟還嫌搶來的手機爛

2018-03-08 16:38

有人情味最美！員警及計程車司機幫遊客尋回皮夾

2018-03-08 16:29

38婦女節驚喜 分局長送玫瑰慰勉女警

2018-03-08 16:15

郭李奧下一千萬戰帖 館長：關鐵籠內2分鐘KO你

2018-03-08 15:44

影／行人違規事故影片集錦 看完嚇到吃手手

2018-03-08 14:40

撿錢包送警被當賊 學生：還是會繼續做好事

2018-03-08 14:17

影／最強效交安宣導 里長看車禍影片齊驚呼

2018-03-08 14:12

清潔婦愛上大馬工程師 黃昏之戀竟是騙局

2018-03-08 14:12

DNA串起尋人情 海山警助亡靈落葉歸根

2018-03-08 14:10

肉搜撿錢包好心高中生 失主貼文：對不起

2018-03-08 14:05

西門町飯店留遺書燒炭！ 男欠下數百萬債務無力還

2018-03-08 13:59

台中唯一女特警逮匪凶猛 扮演人妻加人母很溫柔

2018-03-08 13:45

女騎士急煞撞電線桿枉死 專家：應左手先煞車

2018-03-08 13:41

影／煞車太靈敏 女騎士緊急煞車撞電線桿死

2018-03-08 13:09

軍方無人機墜落校外 武壇國小50人目睹嚇傻

2018-03-08 13:02

台74線伸縮縫驚傳火警 公路總局：亂丟煙蒂引燃

2018-03-08 11:39

影／撿錢包送警卻被肉搜 高中生：還是會繼續做好事

2018-03-08 11:11

影／老師直覺神準 轉職女警破車禍頂包案

2018-03-08 09:55

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

15人遊東京點5份餐嫌貴吃不飽 網諷：奧到國外去了

2018-03-08 18:14

旗山早餐店槍擊案餘波盪漾 女童發文為父親「平反」

2018-03-08 15:21

「每月上床10次」他累了 向妻坦承想甩掉小三

2018-03-08 12:12

台北五菜便當250元 空虛到懷疑忘記放主菜

2018-03-08 12:27

影／煞車太靈敏 女騎士緊急煞車撞電線桿死

2018-03-08 13:09

影／撿錢包送警卻被肉搜 高中生：還是會繼續做好事

2018-03-08 11:11

無人機墜毀畫面曝光 全校師生直呼命大

2018-03-08 15:40

郭李奧下一千萬戰帖 館長：關鐵籠內2分鐘KO你

2018-03-08 15:44

斬首八田與一銅像 前北市議員李承龍遭判5個月

2018-03-08 11:35

消防隊前出車禍！遊覽車失控撞分隔島 11人送醫

2018-03-08 21:52

台中唯一女特警逮匪凶猛 扮演人妻加人母很溫柔

2018-03-08 13:45

警局動工 女議員質疑：為何禮生清一色都是短裙女警？

2018-03-08 19:19

肉搜撿錢包好心高中生 失主貼文：對不起

2018-03-08 14:05

女學生媽媽重要關頭連環叩 男師試了2分鐘熄火

2018-03-08 12:37

「館長」陳之漢直播吸菸挨告 出庭引現場轟動

2018-03-08 12:11

偷情夫換三姿勢和酒女激戰 看片回味被妻逮

2018-03-08 11:08

員林秋紅谷「熊抱男」出沒 2女遭尾隨性騷

2018-03-08 12:34

殺人重罪沒追訴期限！劉邦友、彭婉如命案「永遠可追訴」

2018-03-08 23:45

法官性騷擾女助理原判免職 撤銷改罰1年薪

2018-03-09 01:03

小情侶生米煮成熟飯 法官以結局圓滿罰勞服

2018-03-08 23:11

鋸斷八田與一銅像頭 統促黨李承龍一審判刑5月

2018-03-08 11:54

戴著綠帽赴黃泉 祖父母不認孫女解開謎團

2018-03-08 20:11

持假學歷應徵上科技公司 6年領565萬薪資遭檢舉

2018-03-08 11:49

影／連換7車金蟬脫殼 勇警狂追72小時逮人

2018-03-08 22:37

砍女176刀判死 總長提非常上訴 最高法院駁回

2018-03-08 16:59

彭婉如命案續追找真相? 雄檢回應很正面

2018-03-08 21:24

基隆某幼兒園老師罰學生自打耳光 市府：已處分

2018-03-08 21:42

5大懸案… 最久的「林宅血案」已追凶38年

2018-03-08 23:38

女騎士急煞撞電線桿枉死 專家：應左手先煞車

2018-03-08 13:41

王炳忠批周玉蔻是輿論空汙 周玉蔻：王炳忠張狂又胡鬧

2018-03-08 16:41

宏正科前法務長 涉吞7000萬公款遭起訴

2018-03-08 13:25

男想白嫖被識破 硬上援交女竟拿痠痛貼布堵嘴

2018-03-08 16:52

太荒謬！烘乾機「烘」醬料包 爆漿超噁怎麼清？

2018-03-09 09:56

大膽！警用腰帶掉地他踢開 醉漢戰2警罰金9萬

2018-03-08 14:12

分局長寫完婦女節慶祝卡片 最後一張：親愛的老婆..

2018-03-08 21:45

辦RM見面會大賺3600萬 他拒繳娛樂稅遭管收

2018-03-08 20:22

按摩咪咪違反醫師法？ 喬奶女王喊冤

2018-03-08 13:42

台74線伸縮縫驚傳火警 公路總局：亂丟煙蒂引燃

2018-03-08 11:39

援交女出賣男客資料 他遭索60萬「消災費」

2018-03-08 21:27

郭瑤琪非常上訴 最高法院駁回

2018-03-08 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top