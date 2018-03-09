女老師要學生自打耳光 基隆深澳附幼老師處分調職

2018-03-09 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆深澳附幼呂姓女老師，要學生自打耳光被處分調職。記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市深澳國小附設幼兒園呂姓教師，遭家長投訴對學童不當管教，市府教育處今天上午對外說明，指校方立即依規定對該師行政懲處記申誡處分，並要求該師務必參加正向管教知能研習，為保障幼生安全受教環境，即日起已將該師調離現職，並啟動教師觀察輔導及評議機制。

基隆市有家長投拆，該幼兒園呂姓老師，會叫孩子在所有孩子面前自打耳光、罰站進食等，讓很多家長無法接受，部分家長已把學生轉到其他幼兒園。市政府調查，她確有要學生自打耳光情事，屬不當管教、不當體罰。多名家長氣憤，擔心對孩子恐造成不良影響。

深澳國小家長會長黃閔琪說，家長反映老師的管教不當的問題已經很久，目前該班有半數以上家長連署，要求呂姓老師不能再教，他認為處分過輕，光調職，如再去教其他班，沒有根本解決問題。

市府教育處今天上午重申，教保服務人員實施教保服務，應以溫暖、正向之態度，與幼兒建立信賴關係。不得基於處罰之目的，親自、命令幼兒自己或第三者對幼兒身體施加強制力，或命令幼兒採取特定身體動作，致幼兒身心受到痛苦或侵害。