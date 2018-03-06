遊艇不能抽菸引發鬥毆 警方快打部隊忙不停

2018-03-06 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃日暉 ╱即時報導



台北市黃姓男子昨天晚間參加楊姓男子舉辦的品酒遊艇趴，黃在活動上抽菸，楊前來制止，黃心生不滿，晚間11時許，遊艇靠岸在大稻埕碼頭，黃下船時欲攻擊楊，一旁的姬姓男子前往察看，被誤認是楊的朋友，雙方發生扭打，被帶去派出所，雙方都叫友人來聲援，導致一個晚上發生三次衝突，警方快打部隊多次出動制止，姬姓男子的2名友人遭圍毆，提出傷害罪告訴。

警方調查，黃姓男子（20歲)和姬男（23歲）彼此臉部和手腳擦傷，並帶回其餘3名參與的民眾，但雙方都不願提出告訴，警方依照社維法裁罰兩人，但黃姓、姬姓男子兩人分別叫11人、6人來派出所外聲援。

警方指出，今天凌晨約12時許，兩人還在派出所製作筆錄時，黃的友人林姓和謝姓男子等人，便持開山刀砍傷姬姓男子的王、劉友人，並持球棒砸壞他們的車子，警方到場逮捕林、謝兩人，在他們車上起獲開山刀2把、棍棒1支和彈簧刀1把等作案工具，王等人雖然受傷不重，但仍堅持向2人提出傷害罪告訴。