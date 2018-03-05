走到樓頂沒再下樓 中興大學女學生學校墜樓亡

2018-03-05 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



中興大學驚傳女學生墜樓死亡，4年級22歲吳姓女學生在大樓9樓頂墜樓，送醫急救不治，現在沒有遺書，墜樓原因警方調查中。

台中市消防局今天下午近5點獲報，中興大學有墜樓意外，消防隊員到場，發現女學生面朝下，躺在一樓，已無呼吸心跳，送醫急救不治。

警方調查，女學生是中興大學4年級學生，調監視器畫面發現，她今天獨自走到大樓9樓頂就沒再下樓。家屬對她死亡沒表示意見，墜樓原因仍調查中，警方表示，無外力介入。

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