親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台64快速道路火燒車 駕駛早一步跳車逃

2018-03-03 18:16聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天下午5時11分獲報，台64線快速道路由板橋往三重區方向，在20公里處發生火燒車事件，調派7輛救災車輛前往，消防人員到場時，發現一輛白色休旅車，疑似自撞護欄後起火，立即布水線進行搶救，火勢於5時21分撲滅。

自小客車駕駛在車輛起火前早一步跳車逃離，並未受困，僅有擦撞傷，由救護車送往醫院，至於肇事駕駛是否有酒駕，目前由警方調查處理中。

台64線快速道路由板橋往三重區方向，在20公里處今天下午發生自小客車疑似自撞護欄...
台64線快速道路由板橋往三重區方向，在20公里處今天下午發生自小客車疑似自撞護欄引起火燒車事件，新北市消防局緊急派員到場撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
分享
台64線快速道路由板橋往三重區方向，在20公里處今天下午發生自小客車疑似自撞護欄...
台64線快速道路由板橋往三重區方向，在20公里處今天下午發生自小客車疑似自撞護欄引起火燒車事件，新北市消防局緊急派員到場撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
分享
台64線快速道路由板橋往三重區方向，在20公里處今天下午發生自小客車疑似自撞護欄...
台64線快速道路由板橋往三重區方向，在20公里處今天下午發生自小客車疑似自撞護欄引起火燒車事件，新北市消防局緊急派員到場撲滅火勢。記者王長鼎／翻攝
分享

救護車休旅車
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

苗栗傳一氧化碳中毒 6人送醫

2018-03-03 18:27

女子載浮載沉淡水河 漂了800公尺被消防員攔截打撈

2018-03-03 16:56

義消副總隊長劉長林忍病痛學薩克斯風 獲10街頭藝人證

2018-03-03 16:53

台鐵嘉義段中斷 疑自強號勾到電線引發雜草起火

2018-03-03 16:24

野火大亂台鐵！電纜被燒斷 數千旅客滯留雲林緊急接駁

2018-03-03 15:59

誇張！貨車送雞蛋掉滿地 汽機車忙閃避

2018-03-03 15:17

燒野草致台鐵嘉義路線不通 旅客可全額退費

2018-03-03 14:42

台中知名湖心亭驚見男浮屍 警消打撈釐清身分

2018-03-03 13:37

兩派人馬狹路相逢 釣蝦場混戰

2018-03-03 11:35

8旬嬤弄丟5萬元紅包 警20分鐘內找回

2018-03-03 00:03

就為了一顆檳榔 聯結車司機害死女博士

2018-03-02 23:27

國道駕駛車停路中持棍想理論 竟被嗆到丟棍鞠躬道歉

2018-03-02 22:35

鹽水蜂炮發威 1婦人右手、1人眼睛受傷

2018-03-02 20:58

大學生跳捷運軌道又賴在救護車上 警消：超可惡

2018-03-02 20:24

美國退伍將軍又來騙情 單身熟女險被詐16萬　 　 　

2018-03-02 18:47

影／保七警力阻跨國詐騙 婦人怒罵摔東西

2018-03-02 18:09

北捷「黑豹」？奈及利亞交換生狂奔鐵軌1公里嚇壞眾人

2018-03-02 17:51

影／毒品控制離家少女 顏值高逼賣淫 顏值低迫行乞

2018-03-02 17:26

警犬「福星」「多多」平溪天燈執勤 粉絲尖叫

2018-03-02 16:58

台中一對幼童失聯3年多 警只用「2個字」突破找到人

2018-03-02 16:33

剛轉學不熟路 小學生走失搭警車上學

2018-03-02 15:34

影／通緝犯謊報身分落跑 警一把抓住

2018-03-02 14:48

婦人和假將軍談戀愛匯款 還嫌警管太多

2018-03-02 13:33

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

高雄早餐店老闆娘遭行刑式槍擊 頭部中彈急救

2018-03-03 09:23

女子陳屍基隆大樓頂樓褲子褪去 家屬疑他殺、警方疑觸電

2018-03-02 21:30

惡男槍擊女老闆後還要開槍打前妻 卡彈沒得逞

2018-03-03 12:17

母租套房燒炭亡成凶宅 女兒得賠屋主300萬

2018-03-03 12:20

就為了一顆檳榔 聯結車司機害死女博士

2018-03-02 23:27

龍發堂返鄉女離奇陳屍近半月無人知 原來大樓沒管制

2018-03-03 00:15

國道駕駛車停路中持棍想理論 竟被嗆到丟棍鞠躬道歉

2018-03-02 22:35

大學生跳捷運軌道又賴在救護車上 警消：超可惡

2018-03-02 20:24

搶救9個多小時 高雄遭槍擊早餐店女老闆不治

2018-03-03 17:05

野火大亂台鐵！電纜被燒斷 數千旅客滯留雲林緊急接駁

2018-03-03 15:59

神預言！駕駛說完瞬間被撞 網：遇到三寶真沒轍

2018-03-02 20:42

調查局兩派人捲入快取寶吸金案 將送考績會嚴懲

2018-03-03 00:34

摩西出埃及花40年、他用Google僅6天 信徒指出關鍵

2018-03-02 21:44

70度傾斜！車子倒栽車庫入口 網驚：車停好了？

2018-03-02 22:11

苗栗鯉魚潭水庫溢洪口 驚見女子陳屍壩底

2018-03-03 10:50

影╱龍發堂返鄉女猝死 妹問蔡總統「要死人才重視？」

2018-03-03 11:55

「掛羊頭賣狗肉」基隆破2電玩賭場查扣300萬

2018-03-03 14:54

可憐女看護 被色老闆扒光8件衣物求救無門

2018-03-03 11:39

女童玩捉迷藏遊戲 老師趁她當鬼數數時施鹹豬手

2018-03-02 23:24

學長為未成年學妹拉皮條 還由應召站業者試車

2018-03-02 22:37

從龍發堂返家 女陳屍頂樓 死亡逾半個月

2018-03-03 00:34

打扮妖豔成熟 上床5次他渾然不知她是國中生

2018-03-03 15:10

投資人醒醒吧！ETHVINEX套利機器人是詐騙

2018-03-03 13:16

夾娃娃機的蠟筆小新露小雞雞 警：有觸法疑慮

2018-03-02 22:41

二度酒駕男撞死霧峰佰九哥 網友撻伐：見一次打一次

2018-03-03 15:52

媳婦婚後3年沒生 被婆婆掃地出門、逼離婚

2018-03-02 19:51

早餐店老闆娘中彈命危 女員工前夫涉重嫌

2018-03-03 12:57

影／單兵注意！超商內男子匍匐前進超誇張

2018-03-02 19:43

「會讓你很舒服」 按摩女拉客：想摸那裡都可以

2018-03-03 11:27

手遊好友近5千、10年未同床髒話罵妻 妻訴離敗訴

2018-03-02 19:41

動機費解… 刑警砍傷同事後自殺 行凶前有徵兆？

2018-03-03 00:34

快取寶案 調查局前科長找學生當下線遭訴

2018-03-03 16:34

魏應充返家探視 放假48小時

2018-03-03 15:55

台鐵嘉義段中斷 疑自強號勾到電線引發雜草起火

2018-03-03 16:24

經絡調理調到懷孕 女病患告推拿師判無罪

2018-03-03 13:10

醉男一見消防隊馬上跳河 救起宣告不治

2018-03-03 10:09

快取寶吸金188億 首波起訴14人

2018-03-03 00:34

BMW高速公路飆車又逼車 囂張駕駛吞紅單

2018-03-03 13:00

台中知名湖心亭驚見男浮屍 警消打撈釐清身分

2018-03-03 13:37

婆婆催「生」變飆罵 怨偶3年判離婚

2018-03-03 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top