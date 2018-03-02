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影／毒品控制離家少女 顏值高逼賣淫 顏值低迫行乞

2018-03-02 17:26聯合報 記者謝育炘╱即時報導

21歲惡質通緝犯專門鎖定逃家少女，餵食安毒讓少女成癮後，索討購毒費用，如果付不出來，漂亮的就性侵，再逼她們下海賣淫，趙姓通緝犯覺得外型不佳的少女，便先毒打，一名少女被他以指甲刀烤火燒紅後，對手腳施暴，造成少女蜂窩性組織炎，再逼她向路人乞討還錢，據警方調查一年多來，已有九名16~18歲少女受害。

有多項前科的21歲趙姓通緝犯，提供逃家少女吃住，再餵食安毒讓少女成癮後，索討購毒...
有多項前科的21歲趙姓通緝犯，提供逃家少女吃住，再餵食安毒讓少女成癮後，索討購毒費用，如果付不出來，就性侵再強迫下海賣淫，甚至上街行乞，北市警循線查獲逮人，全案移送法辦。
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通緝食安賣淫
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