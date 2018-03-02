影／毒品控制離家少女 顏值高逼賣淫 顏值低迫行乞

2018-03-02 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



21歲惡質通緝犯專門鎖定逃家少女，餵食安毒讓少女成癮後，索討購毒費用，如果付不出來，漂亮的就性侵，再逼她們下海賣淫，趙姓通緝犯覺得外型不佳的少女，便先毒打，一名少女被他以指甲刀烤火燒紅後，對手腳施暴，造成少女蜂窩性組織炎，再逼她向路人乞討還錢，據警方調查一年多來，已有九名16~18歲少女受害。