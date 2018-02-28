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【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？

拖板車台中港區不明墜海 駕駛救起已無生命跡象

2018-02-28 16:21聯合報 記者黑中亮╱即時報導

一輛由高雄李姓駕駛的元吉車行拖板車，下午1時32分行駛在台中港中龍公司內環岸一路時，不慎連人帶車墜入海中，中港消防隊出動5車13人前往搶救，不到半小時救起後，現場實施CPR後，李男已無生命跡象，救護車仍緊急送醫。

台中港務分公司通報，今天下午1時，港務消防隊接獲中龍鋼鐵通報，於中龍鋼鐵碼頭（位置在48號碼頭）有一拖板車落海，消防人員救起李姓駕駛（高雄人）進行CPR急救，現由救護車送往童綜合醫院急救中。

一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港...
一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港務分公司提供
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一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港...
一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港務分公司提供
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一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港...
一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港務分公司提供
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一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港...
一輛拖板車下午在台中港區中龍鋼鐵碼頭不明墜海，駕駛被救起已無生命跡象。圖／台中港務分公司提供
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碼頭救護車CPR
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