違停被開單稱趕著救火 法官打臉：害消防車更難通行

2018-02-25 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



林姓男子負責掌管公司兩輛價值250萬、850萬的名貴公務車，下班時聽到公司失火，急得開車回公司，將自己的車停在紅線上，將公務車開走停好，結果他的車被警員拖吊開單；林不服申訴被駁回，提告指出是因事態緊急，趕著救災，但新北地院法官認定他違規屬實，還影響消防、救護車通行，駁回告訴。

林姓男子去年6月29日晚間7時許，接獲台北市公司一樓發生火警，立即開車返回，並將車停在紅線上，被附近執勤員警將車拖吊，並依「在禁止臨時停車處所停車」開出罰單；林向新北市交通事件裁決處申訴，交裁處認定違規屬實，裁罰林900元，林再提起行政訴訟。

林指出當天他已經下班，從台北市要返回新北市，途中接獲同事告知公司有火警，由於地下室的TOYOTA頂級休旅車、BMW760等公司公務車由他負責掌管，鑰匙都在他身上，他一定要趕回去將車開走；兩輛轎車價值分別為250萬、850萬，他開回公司後，只能選擇最靠近公司的地點停放，才能及時將公務車開出。

林表示他是公司的司機，公務車如果損壞他無力賠償，當天實在事屬緊急，才會將自己的車停在紅線上；他表示依人之常情，救災為先，違停實在是分秒必爭、無奈的選擇，請求法官諒解他是為了救災才會違停車輛，請求撤銷罰單。

新北市交通裁決處指出，林違停事實明確，自己也承認，當天他接獲同事通知公司發生火警，知道公司附近車位難尋，可以選擇搭乘計程車前往，或請人代為駕車，而非自行開車前往，違規停車，再稱事態緊急；且林無法證明「該危難以達最後不得已，須採取避難措施，否則即可能喪失救助機會」狀態，請求駁回告訴。