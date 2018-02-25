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假借投資虛擬貨幣行騙 警提醒小心詐騙新手法

2018-02-25 14:07聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

岡山警分局近來受理8件假借投資比特幣虛擬貨幣詐騙案，提醒民眾小心勿上當。記者黃宣...
岡山警分局近來受理8件假借投資比特幣虛擬貨幣詐騙案，提醒民眾小心勿上當。記者黃宣翰／攝影
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「 說好一星期20%高獲利？卻一次也沒拿到，原來一切都是假？」一個新興詐騙手法，利用愛好使用網路的廣大民眾，涉嫌誆稱購買比特幣等虛擬貨幣一周能回收20%高獲利，岡山警分局兩天來共受理8人報案，共損失44萬餘元，最高被騙單筆投資金額24萬5千元，警方提醒民眾小心查證避免被騙。

警方說，最新詐騙手法涉嫌透過網路向民眾謊稱，最低投資金額只要2000元即可成為股東為號召，在網路刊登投資廣告，以高獲利吸引民眾投資，經由網路匯款或是至超商購買比特幣存入 套利終端交易，完成匯款並取得購買(投資)證明，再要求加入LINE群組。

詐騙集團在群組上承諾給所有會員更方便的入金方法，再利用過年期間銀行休息，騙稱大年初六上班時會把大家的申請取款項撥給所有會員的拖延方式詐騙被害人，被害人求救無門，向警方報案。

岡山警分局今天說，本月22日、23日共受理8人報案，遭詐騙金額44萬餘元，除立即要求各地方社群網站發布此項訊息，以防範不知情民眾遭詐騙外，也再次提醒呼籲網友及民眾；網路陷阱多，提醒身邊親友，近年比特幣價格飆漲，詐騙集團即以投資比特幣獲利可觀為誘因，誘騙網友匯款投資，如果看到此類投資高獲利資訊，極可能是詐騙，並可撥打165反詐騙電話進一步洽詢，避免荷包失血。

詐騙集團比特幣

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