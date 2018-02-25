騎士手機聽廣播被開罰不服 提告稱警硬要開單

2018-02-25 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



李姓男子騎車上路前，先將手機調整好收聽廣播，戴著耳機騎車，警員對他開出騎車時使用手機罰單，李不服申訴被駁回，提告指出他將手機放口袋內，根本沒有使用操作，只有收聽廣播，後來僅有將手機從口袋拿出放入機車前置物盒，警察卻硬要開單，請求撤銷罰單；新北地院審理後，駁回告訴，判他要繳罰單。

李姓男子去年9月28日下午2時許，騎機車從台北市青田街右轉和平東路時，被轄區大安警分局和平東路派出所員警尾隨攔下，並開出「駕車行駛於道路以手持之方法使用行動電話」罰單；李不服申訴，新北市交通事件裁決處仍認定李「機車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話進行數據通訊」，裁罰1千元罰鍰。

李提出行政告訴指出，他在青田街巷內餐廳工作，中午休息從公司離開時，事先已戴上耳機，調整好收聽廣播，將手機放在長褲口袋內；在行經青田街、和平東路前才將手機從口袋拿出要放入機車前置物盒中，他只有看手機螢幕並沒有使用操作，就被攔查開單。

李表示，當天警員說「只要手持，就犯到我的底線」，他覺得警察不問青紅皂白，硬是要開單；他申訴後，警方回覆說他以手持行動電話進行撥接數據通訊，但有何證據能證明他使用撥接？另外警方不提供密錄器影像，只提供巷內監視器畫面，是否先定人有罪先開單，再利用職務之便濫權調查，欺壓百姓，官官相護。

交裁處出庭指出，錄影畫面顯示李在當日14時39分1 秒時手持手機並注視螢幕，至14時39分34秒時仍繼續使用，若僅是將手機放置於置物盒，按一般生活經驗，當不致耗費30餘秒；李確實將手機拿出，並目視螢幕，而有騎車使用手機違法行為甚為明確。

法官調閱開單警員職務報告，指出李姓男子自騎乘在青田街上時已開始使用手機且單手駕車行駛，到了右轉和平東路仍持續違規行為，警員將他攔下後，見李以手持方式使用手機且手機連接耳機至李的耳朵，李直到行警攔檢後才將手機置於前方車輛置物空間。