親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

脫北者揭露：北韓啦啦隊被迫參加派對當「性奴」

影／元宵吃湯圓小心異物梗塞 學會這招自救救人

2018-02-24 13:42聯合報 記者劉星君╱即時報導

春節期間應景食物，湯圓、年糕等，吞嚥時注意細嚼慢嚥，避免遭物梗塞。高市消防局第三大隊第一中隊今上午到鳳山區中崙社區消防宣導，特別提醒社區居民，若遇異物梗塞，打119報案，在消防隊員抵達前，自救實施哈姆立克法，當患者出現昏迷，趕緊CPR，直到消防隊員抵達，再交由消防人員處理。

高市消防局第三大隊指出，花蓮地震讓民眾對防災知識關注，因應中崙社區多以老人居多，元宵將至，長輩因吞食不慎，如湯圓等食物異物梗塞，宣導時，以地震如何增加存活率避免受傷、救護車未抵達前，哈姆立克法自救，為宣導主軸。

高市消防局鳳祥分隊隊員賴統生現場仔細示範哈姆立克法，發現異物梗塞，患者會做出將雙手交叉環繞頸部的國際手勢，表示噎到，此時，先請患者咳嗽，但絕不能拍背，拍背是錯誤觀念，會讓物品往下沉，甚至卡住，咳嗽若咳不出來，實施哈姆立克法，並通報119。

賴統生說，哈姆立克法，站到患者後方，一隻腳放患者兩腿間，右手握拳放在患者肚臍上方與肋骨下方，左手放在右手上方，用力由內往上推擠，推擠到異物排出，若異物仍無法排出，患者失去意識，慢慢讓患者躺平，並趕緊CPR。

高市消防局鳳祥分隊長鄭又誠提醒，異物梗塞類型多，曾有民眾吃稀飯、果凍、蒟蒻、木瓜、湯圓、肉圓、魚丸等造成異物梗塞，其中又以老年人居多，因爲老年人吞嚥能力漸退化，吃東西要細嚼慢嚥。

第三大隊副大隊長吳佩城說，透過宣導增加民眾防災意識，首次邀請慢飛天使吳姿燕到場表演，陶笛、音樂演奏，公部門與民間單位一同替社區防災盡一份心。吳姿燕的媽媽說，姿燕考取街頭藝人執照，第一次跟消防宣導結合演出，也跟人群多互動。

高市消防局第三大隊第一中隊今上午到鳳山區中崙社區消防宣導，提醒民眾若遇到異物梗塞...
高市消防局第三大隊第一中隊今上午到鳳山區中崙社區消防宣導，提醒民眾若遇到異物梗塞時，使用哈姆立克法自救。記者劉星君／攝影
分享
今天上午消防宣導，高市消防局第三大隊第一中隊邀請慢飛天使吳姿燕（左五）到場演奏，...
今天上午消防宣導，高市消防局第三大隊第一中隊邀請慢飛天使吳姿燕（左五）到場演奏，深入社區，跟人群多互動。記者劉星君／攝影
分享
消防隊員示範哈姆立克法，站到患者後方，一隻腳放在患者兩腿之間，右手握拳放在患者肚...
消防隊員示範哈姆立克法，站到患者後方，一隻腳放在患者兩腿之間，右手握拳放在患者肚臍上方與肋骨下方，左手放在右手上方，用力由內往上推擠，推擠到異物排出。記者劉星君／攝影
分享
消防隊員示範哈姆立克法，站到患者後方，一隻腳放在患者兩腿之間，右手握拳放在患者肚...
消防隊員示範哈姆立克法，站到患者後方，一隻腳放在患者兩腿之間，右手握拳放在患者肚臍上方與肋骨下方，左手放在右手上方，用力由內往上推擠，推擠到異物排出。記者劉星君／攝影
分享
高市消防局第三大隊第一中隊深入社區宣導，提醒民眾遇到地震時的應變，DCH，趴低、...
高市消防局第三大隊第一中隊深入社區宣導，提醒民眾遇到地震時的應變，DCH，趴低、掩護與抓牢。記者劉星君／攝影
分享

患者哈姆立克元宵節

相關新聞

糞菌叢植入術將納常規醫療！ 衛福部首度公布管理構想

2018-02-24 12:12

政府撥款救子宮頸癌 國一女11月起全面免費接種疫苗

2018-02-24 14:34

玉山降雪0.7公分 合歡山短暫飄落雪或冰霰

2018-02-24 13:01

叛逆少女變空姐 家扶受助童分享心路歷程

2018-02-24 11:56

8天內台北重慶北路彩券行 開出兩次大樂透頭獎

2018-02-23 22:38

居家清潔3撇步 挑掃地機器人也有3原則

2018-02-24 13:46

京都料亭 假日隱藏版

2018-02-24 13:17

行李不限重拚命買 小心入關被沒收

2018-02-24 13:14

瘋搭郵輪 去年破百萬人次

2018-02-24 13:11

台灣小吃 風雅添香

2018-02-24 13:09

自助餐廳吃「心」 把整個義大利都搬來了

2018-02-24 13:07

高屏空品差 台中及興達電廠視情況降載

2018-02-24 09:38

聽過峨嵋號嗎？ 不會動的捐血車 藏5大秘密

2018-02-24 09:00

小心感冒！吳德榮： 2波峰面南下 天氣乍暖還寒

2018-02-24 08:02

你吃的果糖不是從水果來的！其實是從澱粉

2018-02-24 08:00

今回暖晚上轉涼 明低溫下探15度

2018-02-24 05:04

寒流大啖火鍋 小心痛風上門

2018-02-24 04:20

乳房重建 走出罹癌陰霾

2018-02-24 04:20

健康你我他／炊具讓年菜變身 你也是健康大廚

2018-02-24 04:20

衛生紙喊漲／公平會出動 查聯合行為

2018-02-24 01:34

廠商喊漲衛生紙 政院：公平會將查有無違公平法

2018-02-24 00:25

今晚起又要變天 北部有雨

2018-02-24 00:13

衛生紙下月漲1至3成 賣場有人買整車搶囤貨

2018-02-24 00:07

車禍肇事原因前3名 看看駕駛最易犯的錯

2018-02-23 23:23

汽車考照新制上路 魔王關卡增加、及格率下降

2018-02-23 23:19

駕遊艇出遊不是夢！考遊艇要快 明年換題庫

2018-02-23 20:51

心導管支架手術疑似致死 美商出面說話了

2018-02-23 20:38

低頭族傳說中的石化肩膀 5招鬆筋骨

2018-02-23 19:22

美式賣場見搶購衛生紙人潮 一車疊超高連人都看不到

2018-02-23 18:36

日本賞櫻預測：東京3月中提前開花、大阪4月初滿開

2018-02-23 18:22

一趟可消耗8碗飯！台北9條登山步道 減肥還能遠眺101

2018-02-23 17:29

1串衛生紙漲1個便當錢？楓康：不會一次漲足

2018-02-23 17:09

上百學生歌聲祝壽音樂會 80歲戴金泉親自指揮

2018-02-23 16:55

台灣常開具成癮性安眠藥 衛福部將調查臨床開立情況

2018-02-23 15:40

中大遙測分析206花蓮強震 斷層落差竟差21倍

2018-02-23 15:03

油價下周喊漲 汽油估漲0.3元

2018-02-23 14:30

3月京都美饌之旅 「花燈路」期間限定

2018-02-23 14:26

為什麼要用塑膠吸管？你只是吸進了更多罪惡

2018-02-23 13:37

別再亂傳 條碼8開頭並非代表基改食品

2018-02-23 13:14
看更多

熱門文章

美式賣場見搶購衛生紙人潮 一車疊超高連人都看不到

2018-02-23 18:36

女大生紅包領10萬 男友：有錢還不拿出來

2018-02-23 18:58

車馬炮定律！32歲單身男砸70萬買車 網勸：長相是基本分

2018-02-23 16:15

聽過峨嵋號嗎？ 不會動的捐血車 藏5大秘密

2018-02-24 09:00

心導管支架手術疑似致死 美商出面說話了

2018-02-23 20:38

中大遙測分析206花蓮強震 斷層落差竟差21倍

2018-02-23 15:03

今回暖晚上轉涼 明低溫下探15度

2018-02-24 05:04

衛生紙下月漲1至3成 賣場有人買整車搶囤貨

2018-02-24 00:07

快囤貨！衛生紙確定3月中開漲 三大賣場祭凍漲價

2018-02-23 15:26

小心感冒！吳德榮： 2波峰面南下 天氣乍暖還寒

2018-02-24 08:02

40歲金喜善和25歲古力娜扎同框 無齡差好驚人

2018-02-23 17:43

8天內台北重慶北路彩券行 開出兩次大樂透頭獎

2018-02-23 22:38

汽車考照新制上路 魔王關卡增加、及格率下降

2018-02-23 23:19

她買全聯福袋被插隊 竟抱回360萬黃金熊

2018-02-24 11:29

駕遊艇出遊不是夢！考遊艇要快 明年換題庫

2018-02-23 20:51

今日星座運勢／摩羯 進修好時機 增加專業競爭力

2018-02-24 00:00

日本賞櫻預測：東京3月中提前開花、大阪4月初滿開

2018-02-23 18:22

一趟可消耗8碗飯！台北9條登山步道 減肥還能遠眺101

2018-02-23 17:29

廠商喊漲衛生紙 政院：公平會將查有無違公平法

2018-02-24 00:25

低頭族傳說中的石化肩膀 5招鬆筋骨

2018-02-23 19:22

1串衛生紙漲1個便當錢？楓康：不會一次漲足

2018-02-23 17:09

心情點滴／放自己一個假

2018-02-24 07:14

車禍肇事原因前3名 看看駕駛最易犯的錯

2018-02-23 23:23

大猩猩「寶寶」頑皮脫人衣服 保育員無奈打赤膊

2018-02-23 16:10

親子互動／旅行的意義

2018-02-24 07:14

美味記憶／菜乾飄香

2018-02-24 07:13

女子風格／日本人氣手工飾品 台灣限定販售開催

2018-02-23 19:35

叛逆少女變空姐 家扶受助童分享心路歷程

2018-02-24 11:56

金喜善米蘭看FENDI秀 克羅伊摩蕾茲這樣穿肉肉的

2018-02-23 17:24

台灣常開具成癮性安眠藥 衛福部將調查臨床開立情況

2018-02-23 15:40

衛生紙喊漲／公平會出動 查聯合行為

2018-02-24 01:34

糞菌叢植入術將納常規醫療！ 衛福部首度公布管理構想

2018-02-24 12:12

防商港空汙 交通部提五大策略

2018-02-23 20:51

你吃的果糖不是從水果來的！其實是從澱粉

2018-02-24 08:00

狗年到 9幼犬竟遭遺棄排水溝

2018-02-23 21:18

大樂透獎號 獎號：03、15、41…

2018-02-23 21:25

高屏空品差 台中及興達電廠視情況降載

2018-02-24 09:38

好氣色一支搞定 香奈兒首度推出兩用唇頰露

2018-02-23 22:51

小狗才是最佳配件！萌萌噠旺星人 劉詩詩也融化

2018-02-24 11:25

花蓮強震 中央大學太遙中心守護台灣

2018-02-23 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top