影／元宵吃湯圓小心異物梗塞 學會這招自救救人

2018-02-24 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



春節期間應景食物，湯圓、年糕等，吞嚥時注意細嚼慢嚥，避免遭物梗塞。高市消防局第三大隊第一中隊今上午到鳳山區中崙社區消防宣導，特別提醒社區居民，若遇異物梗塞，打119報案，在消防隊員抵達前，自救實施哈姆立克法，當患者出現昏迷，趕緊CPR，直到消防隊員抵達，再交由消防人員處理。

高市消防局第三大隊指出，花蓮地震讓民眾對防災知識關注，因應中崙社區多以老人居多，元宵將至，長輩因吞食不慎，如湯圓等食物異物梗塞，宣導時，以地震如何增加存活率避免受傷、救護車未抵達前，哈姆立克法自救，為宣導主軸。

高市消防局鳳祥分隊隊員賴統生現場仔細示範哈姆立克法，發現異物梗塞，患者會做出將雙手交叉環繞頸部的國際手勢，表示噎到，此時，先請患者咳嗽，但絕不能拍背，拍背是錯誤觀念，會讓物品往下沉，甚至卡住，咳嗽若咳不出來，實施哈姆立克法，並通報119。

賴統生說，哈姆立克法，站到患者後方，一隻腳放患者兩腿間，右手握拳放在患者肚臍上方與肋骨下方，左手放在右手上方，用力由內往上推擠，推擠到異物排出，若異物仍無法排出，患者失去意識，慢慢讓患者躺平，並趕緊CPR。

高市消防局鳳祥分隊長鄭又誠提醒，異物梗塞類型多，曾有民眾吃稀飯、果凍、蒟蒻、木瓜、湯圓、肉圓、魚丸等造成異物梗塞，其中又以老年人居多，因爲老年人吞嚥能力漸退化，吃東西要細嚼慢嚥。