影／宮廟人員隨地便溺 女鄰居制止遭毆傷頸椎

2018-02-20 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



台南市中西區一處宮廟舉辦活動時，少數人員會跑到陳姓鄰居家旁的防火巷牆邊便溺，惡臭四溢。陳家女兒昨天撞見一名男子在防火巷撒尿，制止時引起廟會人員不滿，爆發肢體衝突，陳家父親眼角受傷，女兒頸椎受傷、腦震盪，父女倆今天到派出所做筆錄，與廟方人員互控傷害罪。

陳家父女今天到派出所製作筆錄時表示，台南市文和街文和宮常舉行廟會活動，少數人員會到他們家後方的防火巷撒尿，他們已向派出所報案多次。對方不講理在先還將他們打傷，一定告到底。文和宮未回應。

陳家父親指出，女兒昨天下午撞見有廟會人員跑進防火巷撒尿，上前制止，對方我行我素。他與女兒前往理論，與廟會人員發生衝突。兒子前來協助也挨揍，他立刻報警。

台南市第二警分局長樂派出所調閱監視器，畫面中雙方衝突激烈，旁邊的廟會人員試圖勸阻卻攔不住，少數人上前和陳家父女打起來。一名灰衣男子打中陳父左眉上方，鮮血染紅陳父上衣；灰衣男子還與另一名黑衣男聯手攻擊陳家兄妹，導致陳女頸椎受傷。