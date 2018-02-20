澎湖七美老婦人病危 海巡漏夜救援

2018-02-20 22:06 中央社 澎湖縣20日電



澎湖七美一名年近80歲的葉黃姓老婦人，疑因高血糖引發血症休克，情況危急，澎湖海巡隊以最快速的馳往救援，平安護送婦人，由馬公轉至澎湖醫院救治。

澎湖海巡隊長洪悖論表示，海巡隊是在下午4時許，接獲七美衛生所的通報指出，島上一名年約80歲的葉黃姓老婦人因高血糖引發血症休克，有生命危險，急需護送馬公就醫。

海巡隊在接獲通報後，立即指示在海上執勤的巡防艇直接駛往七美南滬港，在傍晚近6時搭載患者、家屬與隨行醫人員，以最高行速在晚間7時過後駛抵馬公，將患者交由澎湖消防隊護送至澎湖醫院救治。