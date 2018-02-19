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男子雙載疑似車速過快 下坡自摔乘客亡

2018-02-19 22:13聯合報 記者許政榆╱即時報導

男子雙載疑似車速過快，自摔後座乘客亡！桃園市大溪區員林路三段今天下午4點發生一起車禍意外，一名30歲陳姓男子載25歲印尼籍男子，疑似下坡路段車速過快自摔，路人發現後通報119，消防隊將2人送到國軍桃園總醫院急救，陳男急救後仍在醫院觀查，後座印尼籍男子傷重不治。

警方指出，該路段屬於下坡段，研判可能車速過快，摔車後後座男子又遭到重擊才重傷，消防隊至現場時，印尼籍男子已無呼吸心跳，確切肇事原因尚待釐清。

桃園市大溪區員林路三段。圖／截自google地圖
桃園市大溪區員林路三段。圖／截自google地圖
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印尼國軍車禍
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