親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
法律前線
網搜熱話題

學者：中國想把印度洋變成「中國洋」 印度很苦惱

初二大樂透摃龜 初三頭獎上看1.7億元

影／台灣燈會放煙火燒到雜草 火勢很大 幸未波故宮南院

2018-02-17 21:20聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台灣燈會昨天大年初一起在嘉義縣盛大展開，昨晚連串精彩演出，晚間8點在故宮南院（北燈區）至美橋前，配合水影舞集展演並施放煙火，正當大家讚嘆燈會美景，8點11分突然在故宮南院方向出現大火，火勢相當猛烈，很多人一度誤以為故宮起火。

現場的嘉義縣消防局人車立即趕往，還好只是故院南院的圍牆外的雜草火警，火勢在20分鐘內控制，不久即撲滅，虛驚一場，還有人笑稱，「有煙又有火，稱為煙火」。

火勢很大，所幸故宮南院未受波及。圖／讀者提供
火勢很大，所幸故宮南院未受波及。圖／讀者提供
分享
台灣燈會今晚在故宮南院放煙火，燒到鄰近雜草。圖／讀者提供
台灣燈會今晚在故宮南院放煙火，燒到鄰近雜草。圖／讀者提供
分享
火勢在半小時內撲滅。圖／讀者提供
火勢在半小時內撲滅。圖／讀者提供
分享

故宮南院台灣燈會
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

扯！機車誤闖國道 屏東初一就通報兩起

2018-02-17 19:22

影／登山客初一跌4公尺深邊坡 今出動直升機救援

2018-02-17 11:50

愛犬誤咬鐵捲門遙控器 她半夜困在屋外

2018-02-17 09:17

不滿同居人管教小孩爆衝突 莽男持刀自殘傷人

2018-02-16 23:02

影／關廟工廠宿舍火警 火煙直衝夜空

2018-02-17 22:45

台鐵樹林站旅客疑跌落月台 遭區間車撞傷

2018-02-17 15:59

情人節再戴起紀念戒卻卡住手指 網路方法也救不了

2018-02-17 15:10

春節返鄉祭祖 消防局提醒一定要小心用火

2018-02-17 13:48

金門清晨民宅火警 房客返鄉過年幸無傷亡

2018-02-17 13:01

助找回弄丟的手機 韓女：台灣警察好溫暖

2018-02-17 12:24

疑感情糾紛 台中驚傳莽男拿菜刀砍11歲幼女

2018-02-16 18:34

蘭嶼黑鷹關鍵72小時 海空持續搜尋

2018-02-07 10:47
看更多

熱門文章

你用酒精鎖、我打螢光牌 全世界卯起來抓酒駕

2018-02-17 08:00

影／只為幾萬元 妙齡女返國在球鞋藏1公斤K毒

2018-02-17 11:23

影／為了廢紙箱 九旬老翁失手將八旬老友打死

2018-02-17 15:22

她的內褲沾他的體液 男性侵未遂賠60萬獲緩刑

2018-02-17 14:04

金門清晨民宅火警 房客返鄉過年幸無傷亡

2018-02-17 13:01

影／登山客初一跌4公尺深邊坡 今出動直升機救援

2018-02-17 11:50

愛犬誤咬鐵捲門遙控器 她半夜困在屋外

2018-02-17 09:17

影／台灣燈會放煙火燒到雜草 火勢很大 幸未波故宮南院

2018-02-17 21:20

扯！機車誤闖國道 屏東初一就通報兩起

2018-02-17 19:22

泰柬合作 破電信詐騙集團逮6名台嫌

2018-02-17 00:38

妙齡女鞋藏1公斤K毒 今晚裁定收押禁見

2018-02-17 20:35

不滿同居人管教小孩爆衝突 莽男持刀自殘傷人

2018-02-16 23:02

助找回弄丟的手機 韓女：台灣警察好溫暖

2018-02-17 12:24

台鐵訴訟爭回老公寓 租戶卻派人去偷冷氣

2018-02-17 17:29

台鐵樹林站旅客疑跌落月台 遭區間車撞傷

2018-02-17 15:59

情人節再戴起紀念戒卻卡住手指 網路方法也救不了

2018-02-17 15:10

野柳走春人潮多兒子擠不見 警半小時找到母落淚緊抱

2018-02-17 17:33

春節返鄉祭祖 消防局提醒一定要小心用火

2018-02-17 13:48

影／高價植栽遭竊 警逮採花賊送辦

2018-02-17 12:03

國3中寮隧道3連環車禍 11車追撞3人傷

2018-02-17 17:44

吃宵夜因佔位子起衝突 兩男子送辦

2018-02-17 17:37

台南下營護理之家廚房火警 疏散90人虛驚一場

2018-02-17 17:26

北市基隆路眷舍火警 已撲滅無傷亡

2018-02-17 15:10

引汽車廢氣尋短 警獲報勸回

2018-02-17 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top