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年夜飯跟值班同仁吃 警局長：這時候應該跟他們在一起

2018-02-15 19:36聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣警察局長林順家（中）除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃年夜...
彰化縣警察局長林順家（中）除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃年夜飯。記者何烱榮／攝影
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彰化縣警察局長林順家除夕夜沒回台北與家人圍爐守歲，留在縣警局陪伴今天在縣警局輪值的員警圍爐一起吃年夜飯，也到各分局慰勤並分贈壓歲錢紅包給值班員警。林順家說，基層員警整年辛苦，除夕夜又不能回家與家人圍爐，他應在與基層在一起，感謝他們對地方治安的付出。

這兩天，林順家風塵僕僕地慰問因功受傷的員警、殉職員警的遺眷，表達警政署長陳家欽對他們的關懷，也不叮嚀幕僚預訂兩桌外燴年夜餐；今天下午5時30分，他和督察長江麗芬一起陪伴刑大大隊長鄢志豪、少年隊長顏志、婦幼隊長李文智、保安隊副隊長許自強、及各直屬單位、勤務中心輪值人員吃年夜飯，也分送壓歲錢紅包。

彰化分局民族路派出所陳姓巡官在97年12月9日執行勤務遭歹徒槍擊殉職、田中分局劉姓警員同年8月21日執行巡邏勤務遭歹徒槍擊變成植物人、鹿港分局林姓警員同年7月30日執行巡邏勤務遭車輛撞傷，導致泌尿系統終生受損、鹿港分局林姓小隊長因長期辛勞導致身體不適有中風跡象，因公傷亡或因病休養員警共4名，林順家分別攜帶慰問金及水果禮盒前往探視與慰問。

林順家說，在春節前夕，他要特別感謝警察同仁的辛勞及警察眷屬的支持，因為所有警察同仁的努力及犧牲奉獻，還有警眷們無私的支持，縣民才能安居樂業，未來他會提醒同仁注意自身執勤安全及身體保健，惟有健康的身體，才能照顧好家庭，繼續為社會大眾服務。

彰化縣警察局長林順家除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃年夜飯。記...
彰化縣警察局長林順家除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃年夜飯。記者何烱榮／攝影
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彰化縣警察局長林順家（後左3）除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃...
彰化縣警察局長林順家（後左3）除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃年夜飯。記者何烱榮／攝影
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彰化縣警察局長林順家（前排中）除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃...
彰化縣警察局長林順家（前排中）除夕夜沒回台北與家人團聚，在縣警局陪伴輪值的員警吃年夜飯。記者何烱榮／攝影
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彰化縣警察局長林順家（左1）在春節前夕，慰問因公受傷的員警家眷。記者何烱榮／翻攝
彰化縣警察局長林順家（左1）在春節前夕，慰問因公受傷的員警家眷。記者何烱榮／翻攝
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彰化縣警察局長林順家（右2）在春節前夕，到因公受傷的員警家裡慰問。記者何烱榮／翻...
彰化縣警察局長林順家（右2）在春節前夕，到因公受傷的員警家裡慰問。記者何烱榮／翻攝
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