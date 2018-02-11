再傳霸凌…三少女連續甩少女巴掌、嘻笑錄影

2018-02-11 01:33 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」昨天深夜近10時分享影片，指出新北市新莊區本月7日發生一群少女圍住毆打13歲少女的事件，被害少女因為有自殘情況，一群少女竟藉這個理由虐待她，打到她鼻青臉腫不敢回家；畫面一出，引起網友公憤，痛批「太過份了」、「這要是我女兒，我會打死她」。