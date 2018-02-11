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再傳霸凌…三少女連續甩少女巴掌、嘻笑錄影

2018-02-11 01:33聯合報 記者袁志豪╱即時報導

臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」昨天深夜近10時分享影片，指出新北市新莊區本月7日發生一群少女圍住毆打13歲少女的事件，被害少女因為有自殘情況，一群少女竟藉這個理由虐待她，打到她鼻青臉腫不敢回家；畫面一出，引起網友公憤，痛批「太過份了」、「這要是我女兒，我會打死她」。

據影片顯示，至少有3名少女對這名13歲少女連續甩巴掌，在旁錄影的男性少年還叫動手的少女出力一點，更問「還有人嗎，快點、快點」，其他少女則在旁嘻笑為樂；影片一出不到三小時已經有4千多筆留言，1千多次分享，引爆網友眾怒，紛紛表示要肉搜找出施虐少女，叫她們向被害人道歉。

臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」分享少女被少女圍住連續打巴掌影片，畫面經變色處理。圖...
臉書粉絲專頁「黑色豪門企業」分享少女被少女圍住連續打巴掌影片，畫面經變色處理。圖／翻攝自「黑色豪門企業」
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