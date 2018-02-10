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這間派出所女警好暖心 清理穢物供衣物暖身沒二話

2018-02-10 16:45聯合報 記者邵心杰╱即時報導

林姓婦人日前寒雨中蹲在台南市忠義與民權路口直打哆嗦，二分局民權派出所女警莊彩溶及同事潘啟文據報趕往協助，發現婦人疑似失智，單薄衣物上沾染排洩物且散發惡臭，立即將她帶回所內查詢身分，沒想到莊女還蹲在盥洗室內協助擦拭婦人身體，換穿女所長郭若萱提供的長褲暖身，且準備熱湯、乾麵供婦人暖胃，翌日由家人領回。

民權派出所長郭若萱說，同仁莊彩溶、潘啟文前晚擔服巡邏勤務，據報後趕往現場，發現有名婦人，身上沾染穢物散發惡臭，因下雨天冷，身上衣物穿得少而不斷發抖。婦人疑似失智，也不知在外流浪多時，詢問其年籍資料無法清楚表達，將她帶返派出所查證身分，以免受寒。

警員將她帶返所後，以警用電腦人臉辨識功能，輔以失蹤人口系統查詢，確認66歲林姓婦人為失蹤人口，經聯繫家屬欣喜若狂，但人在北部，最快隔天凌晨才能到派出所接回。

然而，林婦身上沾染排洩物，原由自己清洗也清不乾淨，沒想到莊女對於非親非故婦人，仍蹲在派出所盥洗室內主動協助清洗、擦拭其身體。所長也掏腰包購買了免洗褲，提供長褲換穿，更提供熱湯、乾麵給婦人暖胃。

在冷冽的天氣裡，女警的細心及貼心照料，「這間派出所女警好暖心！」讓婦人及家屬萬分感謝。莊彩溶說，警察的工作全年無休、24小時不打烊，經常在家人需要我們的時候卻不在身邊，因此，面對婦人亟需幫忙，「如同自己的家人」她開心能夠幫的上忙。

民權派出所女警莊彩溶對於非親非故婦人，蹲在派出所盥洗室內主動協助清洗、擦拭身體，...
民權派出所女警莊彩溶對於非親非故婦人，蹲在派出所盥洗室內主動協助清洗、擦拭身體，令人感動。記者邵心杰／翻攝
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在冷冽的天氣裡，民權派出所女警的細心及貼心照料，讓婦人免於挨餓受凍。記者邵心杰／...
在冷冽的天氣裡，民權派出所女警的細心及貼心照料，讓婦人免於挨餓受凍。記者邵心杰／翻攝
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失蹤失智警察

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