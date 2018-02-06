新手女警施展大外割 壓制逮獲詐欺車手

2018-02-06 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市霧峰警分局大里分駐所女警張怡貞昨天追逐一名詐欺車手時，跑了10多公尺並施展柔道的大外割手法，當場逮捕19歲的宋姓男子，在宋的提袋內查扣剛領得的10多萬元贜款，依詐欺罪嫌移送法辦。

張怡貞通過特考，去年7月才正式成為基層警員，對於自己立了大功，她說當時心裡只有一個念頭，就是「絕對不能讓他跑了」沒有想到自己的安危。

不過她也說，一開始是同行伙伴、巡佐薛明元盤查發現宋，宋因心虛轉頭就跑，薛明元跑了百餘公尺，但宋躲了起來。她開車趕到，宋正好從躲藏處跑出來，她因此馬上下車逮人，薛明元追得比較遠，宋姓車手當時也跑累了。

警分局長莊勝雄得知新任女警竟能如此漂亮的逮捕歹徒，隨即至分駐所頒發破案獎金，肯定張怡貞的機警與能力。莊勝雄也說，張怡貞去年底才因為機警滅火，免除了一場後果不堪設想的火災，獲警察局長頒給「忠勤忠勇忠義獎座」表現值得肯定。

大里分駐所長黃琪勇說，昨天有名被害人報案說自己疑被冒充的檢察官詐騙，已被拿走4張金融卡。黃琪勇研判詐欺集團會立即在附近的提款機提款，於是一面把帳戶列為異常帳戶，先凍結存款，另也指示薛明元和張怡貞立即到各提款機追查。