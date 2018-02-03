科技幫捉贓 女子撿到手機據為己有遭法辦

2018-02-03 12:29 中央社 雲林縣3日電



陳姓女子拾獲手機未交由警方處理，豈料最近用手機拍照，卻不知資料同步上傳雲端遭失主發現。斗南警方循線查獲她到案，以侵占遺失物罪嫌函送法辦。

雲林縣警察局斗南分局今天發布新聞指出，家住古坑鄉的38歲陳姓女子，去年拾獲他人掉落手機，以為損壞未交給警方依拾得物品程序處理，卻將手機帶回家供小孩當玩具。

直到日前斗南警分局東和派出所接獲陳姓男子報案，指去年3月間在上學途中不慎遺失手機，但是近日遺失手機的GOOGLE雲端帳號，出現他人拍照上傳的不明照片，經檢視照片背景及地圖時間軸，發現是在古坑鄉一家麵包店。

警方根據線索會同報案人持相關證據資料，前往這家麵包店詢問是否有拾獲手機情事，原先陳姓女老闆否認，直到員警出示證據始坦承拾獲。

警方調查，陳女供稱去年拾獲手機時下著雨，以為手機已損壞，就直接帶回家給小孩當玩具，而未報警處理，直到最近發現可使用，就拿來拍照，不知照片上傳雲端，科技真進步還是被查到。

警方表示，陳女雖然與失主最後達成和解，但是全案仍以侵占遺失物罪嫌函送雲林地檢署偵辦。警方提醒民眾，在路上拾得他人遺失物品，請交由警方處理，切勿徇私處理，以免觸法。