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影/台北市機車撞上前車 年輕男子鼻血不止

2018-02-01 22:46聯合報 記者李承穎╱即時報導

台北市蔣姓男子（22歲）今天晚間10時許騎乘機車行經中山北路二段慢車道，不慎撞上前方的白色轎車，蔣車頭全毀，他也因撞擊，鼻血不止，因車禍地點在慢車道，一度造成交通堵塞，但是警方獲報後立即到場，移置車輛，才讓交通順暢。

車禍發生時，後方的計程車和公車見狀，緊急剎車，才沒有追撞，但也無法再前進，造成後方的車輛只能往飯店前的人行道行駛，交通一度壅塞。

警方初步研判，蔣未酒駕，疑似車速過快，撞上前車，但蔣聲稱是前車突然剎車才撞上，詳細肇事原因還待調查。

車禍造成交通壅塞，後方來車一度只能行駛人行道。記者李承穎/攝影
車禍造成交通壅塞，後方來車一度只能行駛人行道。記者李承穎/攝影
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車禍造成交通壅塞，警方緊急排除。記者李承穎/攝影
車禍造成交通壅塞，警方緊急排除。記者李承穎/攝影
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蔣男騎乘機車撞上前方轎車，造成交通壅塞。記者李承穎/攝影
蔣男騎乘機車撞上前方轎車，造成交通壅塞。記者李承穎/攝影
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蔣男騎乘機車撞上前方轎車，造成交通壅塞。記者李承穎/攝影
蔣男騎乘機車撞上前方轎車，造成交通壅塞。記者李承穎/攝影
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蔣男騎乘機車撞上前方轎車，造成交通壅塞。記者李承穎/攝影
蔣男騎乘機車撞上前方轎車，造成交通壅塞。記者李承穎/攝影
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車禍人行計程車
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