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逍遙園珍貴檜木遭竊 識貨毒蟲涉案

2018-02-01 11:17中央社 高雄1日電

高市歷史建築逍遙園工地檜木料遭竊，警方過濾數百支監視器並以車追人，查緝有竊盜毒品前科曾姓男子，起出檜木5支。曾男供稱，他是行家，看到這些斑駁建材知道價值不菲。

位於高雄市六合一路巷內的逍遙園，民國28年間由日本皇族所興建，戰後由政府接收。為讓老舊古蹟重現風華，高雄市文化局去年8月整修，日前園內珍貴紅檜木建材遭竊。

轄區高雄市警察局新興分局中正三路派出所承辦員警今天說，獲報逍遙園修復工程檜木建材遭竊立即成立專案小組偵辦，以車追人循線查緝曾男，人贓俱獲。

警方獲報後多次到案發現場勘察，並比對數百支監視器，鎖定55歲曾男涉案，前往他位於苓雅區的住處埋伏，查緝外出返家的曾男，在住處起出被竊檜木建材5支和安非他命1小包，曾男無法解釋珍貴木材為何出現在他家，罪證明確，俯首認罪。

警方表示，曾男供稱，因小時候見父親在高雄旗津從事打造木船工作，耳濡目染下也習得木工專長，平時喜歡動手打造木製家具使用，對於木材價值的辨識度非常敏銳，一眼就看出逍遙園工地堆放看似斑駁建材價值不菲。

警詢後，全案依竊盜罪、毒品危害防制條例等，移送高雄地檢署偵辦。警方將加強逍遙園周遭巡邏勤務。

毒品竊盜警察
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