差點又被騙！ 婦人嗆銀行員：我怎麼可能被騙第二次

2018-01-31 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



婦人到銀行要匯錢差點被騙錢，她還嗆行員，自己被騙過，不可能被騙第二次。記者游振昇/翻攝 分享 facebook 婦人要到銀行匯50萬元，行員關懷提問後懷疑她遇到詐騙集團，她嗆說自己被騙過錢:我怎麼可能被騙第二次，最後警方耐心說明，她才相信自己又遇到詐騙集團。

曾遭騙就可以免疫嗎？中市第一分局公益所日前獲悉62歲蔡姓婦人因接獲自稱是檢察官的來電，說她證件遭不肖人士拿去做非法勾當，導致帳戶即將被凍結，必需依檢方指示匯款到指定戶頭內才可解除。

她急著到台中市西區公益郵局要匯款50萬元至對方指定的戶頭中，當時行員察覺有異欲阻止蔡女匯款，她反嗆行員自己曾經遭到詐騙過，絕對不會再被騙第二次，無奈的行員只好轉向警方求助。

公益所警員黃孜懿、陳宗保到場時，蔡女還堅持曾被騙錢，自己絕對不可能再被騙第二次，希望警察不要干涉。

3年錢，她遇到假冒健保局人員詐騙案，她當面交32萬元給歹徒。

經警方耐心的解釋此案係為一貫的詐騙老手法後，她才驚醒，懇求警方不要讓帳款被領走，警方立即請郵局人員啟動聯防機制將該筆匯款予以圈存，同時亦向新北市受款地銀行行員及當地員警通報。

果然受款地已有車手臨櫃要提領蔡女的匯款，蘆洲分局當場逮捕車手，北中警察合作無間的秒破了一場詐欺案。

得知保住辛苦錢的蔡女當場激動得哭了出來，不斷向警方道謝，更表示不敢再自恃有被騙經驗而放鬆警戒心了。