貴婦酒店飲酒後開BMW沿途撞車 公共危險罪起訴

2018-01-29 21:14 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



梁姓貴婦在台北市東區酒店飲酒後，仍駕駛BMW返家，在快要到家前不勝酒力，碰撞路旁機車，再撞上馬路一輛汽車、二輛機車；梁婦肇事後，下車徒步行走，警方將她帶回，測得酒測值達0.81毫克。由於梁婦賠償所有民眾損失，均達成和解，沒有人提告，新北地檢署認定肇事逃逸部分罪嫌不足，今天僅依公共危險罪提起公訴、聲請簡易判決處刑。

起訴指出，46歲梁姓貴婦去年12月1日晚間11時許，在台北市忠孝東路與敦化南路口酒店飲酒後，隔天凌晨仍開著BMW轎車返回新北市五股區住處，在即將到家、行經水碓一路時，因不勝酒力，先碰撞路旁機車，再碰撞蕭姓男子駕駛的汽車以及林姓、劉姓男子騎乘的機車。

梁女肇事後，下車步行，沒多久就被到場警方帶回，酒測後測得酒精濃度達0.81毫克；等梁女酒醒，與相關民眾討論賠償事宜時，她全部賠償，也不還價，均達成和解，沒有人要提出告訴，警方將她依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送。