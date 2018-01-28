親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

涉向台灣提供軍事情報 江蘇破獲「重大間諜案」逮2人

剃光5歲女童髮、逼喝尿磕頭 惡老闆延押2月牢中過年

成大化工系館竄火苗 冷氣機戶外機起火幸無人傷

2018-01-28 19:37聯合報 記者曹馥年╱即時報導

成功大學自強校區化工系館今天下午5點多傳出火警，位於12樓頂樓實驗室竄出火苗。台南市消防局派出4個分隊人車前往灌救，發現是陽台冷氣機室外機起火，所幸當時實驗室內無人，沒有傷亡，損失金額約1萬元。

台南市消防局指出，於下午5點7分獲報成大化工系館起火，立刻派出4個分隊，10車30名消防人員前往灌救，抵現場時，發現12樓頂樓實驗室陽台冷氣室外機起火，延燒室外陽台上雜物。火勢於5點21分撲滅，燃燒面積3平方公尺。詳細起火原因，將由消防局火調科人員進一步鑑識調查。

成功大學自強校區化工系館12樓頂樓實驗室，今天下午竄出火苗。圖／翻攝畫面
成功大學自強校區化工系館12樓頂樓實驗室，今天下午竄出火苗。圖／翻攝畫面
分享
成功大學自強校區化工系館12樓頂樓實驗室，今天下午竄出火苗。圖／翻攝畫面
成功大學自強校區化工系館12樓頂樓實驗室，今天下午竄出火苗。圖／翻攝畫面
分享

成功大學

相關新聞

神技術？撞到整輛車側翻站立 只因低頭撿手機

2018-01-28 18:33

棉花糖女孩想挽救愛情 買減肥藥竟被法辦

2018-01-28 13:08

阻學生課間衝出教室 師摔落樓梯癱瘓卻說「我不怪他」

2018-01-28 17:38

大溪九芎古道摔倒腳踝變形 警消用背板固定送醫

2018-01-28 17:01

消防員沉迷賭博欠債罵妻「米蟲」、「垃圾」法官判離

2018-01-28 16:28

一年開7668張罰單 新竹這路口榮登測速王

2018-01-28 14:09

影╱電動機車宵小覬覦 警籲車主自行加強防竊

2018-01-28 12:22

3歲男童癲癇發作 警車開道送醫即刻救援

2018-01-28 12:13

影╱婦幼防身術 女警教導用膝蓋撞歹徒的命根子

2018-01-28 11:53

全台「最好騙」 竟是30幾歲服務業+網購族！

2018-01-28 10:00

台中工廠大火燒毀廠房 損失至少5000萬

2018-01-28 08:18

這群打火弟兄超暖心 每月愛心基金助弱勢持續30年

2018-01-28 08:02

影／台中工廠大火延燒隔壁廠房 消防隊員搶救中

2018-01-28 04:53

三義「偷窺狂人」遭警強制送醫

2018-01-27 20:50

林園消防隊首創「零消人」聊天機器人 線上防災來解答

2018-01-27 19:54

90歲老翁寒夜腳踏車「落鍊」路邊修車 員警關切送暖

2018-01-27 19:51

疑妻偷情生子、悶悶不樂2年 驗血緣生父就是他

2018-01-27 19:45

被一群警察圍住她卻好感心 無助女載嬰兒拋錨警推車

2018-01-27 19:40

影／防搶演練進行中 真竊賊路過被女警眼尖認出

2018-01-27 18:02
看更多

熱門文章

把台灣當肥羊宰…國際犯罪組織大舉攻台

2018-01-28 00:15

阻學生課間衝出教室 師摔落樓梯癱瘓卻說「我不怪他」

2018-01-28 17:38

台灣版「勞改」根本沒用 學者：真的好悲哀

2018-01-28 08:56

剃光5歲女童髮、逼喝尿磕頭 惡老闆延押2月牢中過年

2018-01-28 18:56

影／台中工廠大火延燒隔壁廠房 消防隊員搶救中

2018-01-28 04:53

台中工廠大火燒毀廠房 損失至少5000萬

2018-01-28 08:18

「我想當網紅！」 男子三度持刀闖電玩展嗆實況主

2018-01-27 23:33

這群打火弟兄超暖心 每月愛心基金助弱勢持續30年

2018-01-28 08:02

男大生找國一女嘿咻 懊悔自首稱「品學兼優」獲緩刑

2018-01-28 12:06

神技術？撞到整輛車側翻站立 只因低頭撿手機

2018-01-28 18:33

廈門街閨密殺人案 主嫌：看新聞才知我殺人了！

2018-01-28 16:00

抓到了！他開車撞金春發牛肉店 又朝情敵住家開槍

2018-01-28 15:52

全台「最好騙」 竟是30幾歲服務業+網購族！

2018-01-28 10:00

張花冠告陳明文性騷擾 陳上電視說不起訴 檢：未結案

2018-01-28 18:03

棉花糖女孩想挽救愛情 買減肥藥竟被法辦

2018-01-28 13:08

外籍犯罪／蒙古客專偷紅珊瑚 越籍犯案數最多

2018-01-28 00:15

一年開7668張罰單 新竹這路口榮登測速王

2018-01-28 14:09

閨蜜和男友吵架 竟撂兄弟砍死他

2018-01-28 00:15

疑兒非親生拒扶養 判每月付1萬

2018-01-27 22:34

色男見夜歸女把持不住 環抱掐奶30秒判6月

2018-01-28 13:10

前縣議員開賭場 竟丟毒蛇暴力討債

2018-01-28 15:59

老爸撞死人兒子幫頂罪 鄰居目擊告發戳破謊言

2018-01-28 14:52

變態男穿裙抓女子下體 法官斥：著女裝想躲警察？

2018-01-28 16:00

消防員沉迷賭博欠債罵妻「米蟲」、「垃圾」法官判離

2018-01-28 16:28

影╱通緝犯想和家人過年 被警逮嘆「來不及了」

2018-01-28 08:58

戒毒兩年功虧一簣 男子施打毒品倒地不起

2018-01-28 18:49

成大化工系館竄火苗 冷氣機戶外機起火幸無人傷

2018-01-28 19:37

少年喪父拿不出安葬費 新店警救援送暖

2018-01-28 15:49

影╱婦幼防身術 女警教導用膝蓋撞歹徒的命根子

2018-01-28 11:53

行經酒測攔檢點加速逃逸被開罰9萬 提告求撤單被駁回

2018-01-28 20:19

影╱電動機車宵小覬覦 警籲車主自行加強防竊

2018-01-28 12:22

3歲男童癲癇發作 警車開道送醫即刻救援

2018-01-28 12:13

北市廈門街疑感情糾紛命案 警逮5人送辦

2018-01-28 14:38

兒媳照顧中風公婆30年 被控忤逆要回贈與土地

2018-01-28 14:10

大溪九芎古道摔倒腳踝變形 警消用背板固定送醫

2018-01-28 17:01

摔打受托女嬰致死 二審維持7年2月徒刑

2018-01-28 13:11

學童冒著細雨參加消防體驗營隊 建立防災知識

2018-01-28 14:50

深夜墳墓旁聚賭被逮 七旬嬤怨：還沒贏錢

2018-01-28 15:38

私人跨國婚媒違法經營 藍委籲研擬對策

2018-01-28 11:22

菜鳥警首次為民服務 助迷路阿婆回家

2018-01-28 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top