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這群打火弟兄超暖心 每月愛心基金助弱勢持續30年

2018-01-28 08:02聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市消防局苓雅分隊有個愛心傳統延續近30年，每月同仁自發性小額捐款，從500元到2000元不等，作為苓雅分隊的愛心基金，連周邊店家也一同響應，近30年來捐出逾百萬元，協助需急難救助民眾或社會局轉介個案，也結合周邊學校提供貧困學童們營養午餐，幫助育幼院，讓這份愛心不斷延續下去。

在苓雅分隊服務近30年的小隊長陳呈全說，當初成立愛心基金，是當時的中隊長所發起，同仁們不間斷延續，一做就是近30年，雖然這名中隊長已調離消防單位，但每月3日以前，一定會親自捐錢拿到分隊，從不間斷。

當初發起的中隊長很低調，不願透露姓名，他說，當初發起愛心基金，是有感於消防人員在救護救災第一現場，常看到需要幫助的民眾，才發起愛心基金，消防弟兄真的很用心，一直延續下去。

「愛心基金是救急」消防局第一大隊副中隊黃俊綾說，苓雅分隊有40名同仁，愛心基金來自同仁小額捐款，金額不多，平均每月募得約2萬元，若同仁在救護時看到需幫助個案，像是送到急診室發現繳不出錢，家庭狀況很差，經評估後，會捐助愛心基金，3、5000元，讓對方紓困。

黃俊綾說，有時候也有社會局轉介個案，有急難需求者，像是醫療費繳不出來等，也與轄區國小合作，捐助給貧困學童當作營養午餐費用，也會捐助給育幼院院童，購買物資、上學所需物品。

有單親媽媽因車禍摔斷腿，無法工作，還要撫養3個孩子，苓雅愛心基金就捐助兩次，各1萬元，讓單親媽媽在養病時，能無後顧之憂。

黃俊綾說，團隊善念持續近30年，在學長姐、學弟妹與每一任主管傳承，累積發放超過百萬元，金額雖不多，但代表分隊同仁回饋社會心意，周邊店家，理髮廳、麵店、燒肉飯阿姨們共襄盛舉。昨天捐給社會局轉介兩個需要個案，各1萬元。

高市消防局苓雅分隊有個愛心傳統延續近30年，每月同仁自發性小額捐款，從500元到...
高市消防局苓雅分隊有個愛心傳統延續近30年，每月同仁自發性小額捐款，從500元到2000元不等，作為苓雅分隊的愛心基金，連周邊店家也一同響應，近30年來捐出逾百萬元，協助需急難救助民眾。記者劉星君／翻攝
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高市消防局副中隊長黃俊綾（右）昨天將苓雅愛心基金2萬元捐出交給社會局人員（左）。...
高市消防局副中隊長黃俊綾（右）昨天將苓雅愛心基金2萬元捐出交給社會局人員（左）。記者劉星君／翻攝
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苓雅分隊小隊長陳呈全（左）在苓雅分隊服務近30年，苓雅愛心基金發起源自於當時的中...
苓雅分隊小隊長陳呈全（左）在苓雅分隊服務近30年，苓雅愛心基金發起源自於當時的中隊長，右為第一大隊副中隊長黃俊綾。記者劉星君／攝影
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高市消防局苓雅分隊有個愛心傳統延續近30年，每月同仁自發性小額捐款，從500元到...
高市消防局苓雅分隊有個愛心傳統延續近30年，每月同仁自發性小額捐款，從500元到2000元不等，作為苓雅分隊的愛心基金，連周邊店家也一同響應，近30年來捐出逾百萬元，協助需急難救助民眾。記者劉星君／攝影
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營養午餐育幼院捐款消防員

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