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林園消防隊首創「零消人」聊天機器人 線上防災來解答

2018-01-27 19:54聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市消防局林園分隊推出全國首創的「零消人」LINE聊天機器人，民眾只要加入好友後，輸入關鍵字，就可以協助民眾解答有關火災地震、救護等疑惑，林園消防分隊指出，取名「零消」，希望能達到零災害目標。

如何加入「零消人」？在LINE中，加入好友中輸入ID「@pkf2890e」即可加入。

規劃設計「零消人」聊天機器人的消防隊員賴慶霖說，透過Line建立龐大的遠端資料庫，資料庫等於聊天機器人大腦，只要輸入關鍵字，就可讓機器人迅速回應救災救護相關資訊，即時得到相關解答文字、影片內容，若機器人無法回答的問題，也會連上網址由網站管理員解惑。

賴慶霖說，「零消人」設定15個題庫解答，包括常見火災、地震逃生方法，滅火器、緩降機使用也有心肺復甦術（CPR）正確施作技巧、電氣火災、一氧化碳中毒、爆竹煙火、住宅用火災警報器、火場迷思等，未來還將陸續增加哈姆立克法等相關防火防災知識。

林園婦宣分隊長張簡金桃也大力支持「零消人」計畫，她說，結合林園婦女宣導隊進行鄰里家戶訪視，推廣給民眾，讓好的工具有機會被更多人看見，推廣防災知識。

林園分隊長何信育說，聊天機器人透過網路打破時間、距離限制，就像是在便利商店般，隨時隨地都能取用，輕鬆取得防災知識；資料庫事前已建置完畢，只要下載就能在家輕鬆學習防災知識，因環保意識抬頭，利用智慧型裝置如手機、平板等學習，大幅減少宣導時用紙，符合環保趨勢潮流。

賴慶霖說，聊天機器人結合防災知識發想，是有次看到銀行推出這樣App，心想網路時代，應多利用臉書、社群群組宣導防災、救護觀念，上網搜尋設置聊天機器人的方法，卻因為涉及要設立遠端伺服器、寫程式語言，難度高到甚至一度中斷，好在突破現況，成功建立回覆機器人，為民眾建立防災知識平台。

輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉...
輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉星君／翻攝
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輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉...
輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉星君／翻攝
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輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉...
輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉星君／翻攝
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輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉...
輸入消防救災救護關鍵字，就可以直接透過機器人回覆，讓民眾快速認識消防知識。記者劉星君／翻攝
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高市消防局林園分隊推出全國首創的「零消人」LINE聊天機器人，民眾只要加入好友後...
高市消防局林園分隊推出全國首創的「零消人」LINE聊天機器人，民眾只要加入好友後，輸入關鍵字，就可以協助民眾解答有關火災、地震、救護等疑惑，希望能達到零災害目標。記者劉星君／翻攝
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