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警署維安照爭議 王炳忠：更擔心免搜索票就能入侵民居

2018-01-27 07:21聯合報 記者楊德宜╱即時報導

「NPA 署長室」臉書分享的維安特勤宣傳圖引起討論，其中的「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，新黨發言人王炳忠臉書表示，有網友認為是針對他當時拒絕開門的「示威」，他第一時間看到並沒這麼想，因為如果是對一個證人這樣全副武裝破門而入，還怎麼談台灣比大陸重視人權強調法治？

王炳忠說，大多數人都支持警察對抗那些殺人放火的惡勢力，討厭的是公權力被濫用來欺壓一般小市民衝業績，甚至為統治者打壓異己。如今NPA 署長室重新貼上廣告，但在「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」上註記了「搶救人質」，「沒有一發霰彈不能解決的事」上面註記了「面對恐攻威脅」，相信能比較降低爭議。

王炳忠表示，至於台灣人權促進會接受《中天新聞》訪問所指出的，如果只要打著「反恐」的名號，就可以隨時隨地破門而入，當然會給人「警察國家」的疑慮，他也覺得相當值得深思。一方面是相關法律要更修正，根據無罪推定原則保障所有人的權利；一方面是即便法律已有規定，執法人員也要真正基於法律來執行，尤其是侵入人民身家、居所的「要式行為」，相關程序更需妥善、慎重。

他說，今天最讓大眾擔心的，是統治者將黑手伸入司法，最後將「法治」變成「人治」。基層執法人員為了自保，只有根據上意、甚至揣摩上意來辦事。要是將來民進黨再強行通過「保防法」、「資安法」等各種違憲的千法萬律，不用搜索票就能入侵民居，當然就更令人不寒而慄！

「NPA 署長室」臉書分享維安特勤宣傳圖的「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它...
「NPA 署長室」臉書分享維安特勤宣傳圖的「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，一度遭撤下，昨重新貼上，並加註「搶救人質」。圖／翻攝自「NPA 署長室」臉書
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王炳忠警察反恐

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