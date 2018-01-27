警署維安照爭議 王炳忠：更擔心免搜索票就能入侵民居

2018-01-27 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



「NPA 署長室」臉書分享的維安特勤宣傳圖引起討論，其中的「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」，新黨發言人王炳忠在臉書表示，有網友認為是針對他當時拒絕開門的「示威」，他第一時間看到並沒這麼想，因為如果是對一個證人這樣全副武裝破門而入，還怎麼談台灣比大陸重視人權強調法治？

王炳忠說，大多數人都支持警察對抗那些殺人放火的惡勢力，討厭的是公權力被濫用來欺壓一般小市民衝業績，甚至為統治者打壓異己。如今NPA 署長室重新貼上廣告，但在「不開門，沒關係，我們有很多方法打開它」上註記了「搶救人質」，「沒有一發霰彈不能解決的事」上面註記了「面對恐攻威脅」，相信能比較降低爭議。

王炳忠表示，至於台灣人權促進會接受《中天新聞》訪問所指出的，如果只要打著「反恐」的名號，就可以隨時隨地破門而入，當然會給人「警察國家」的疑慮，他也覺得相當值得深思。一方面是相關法律要更修正，根據無罪推定原則保障所有人的權利；一方面是即便法律已有規定，執法人員也要真正基於法律來執行，尤其是侵入人民身家、居所的「要式行為」，相關程序更需妥善、慎重。