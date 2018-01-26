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網紅「館長」遭告恐嚇作筆錄 警分局外宛如粉絲見面會

印尼羽賽29分鐘速勝成池鉉 戴資穎晉級四強

機車與垃圾車擦撞 騎士頭部重傷急救中

2018-01-26 19:29聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣一名年約40歲中年男子，今天晚間6時許騎機車經過民雄鄉林子尾3鄰路口， 因不明原因與垃圾車發生擦撞，造成頭部外傷、大量出血，目前送醫急救中，男子身分、事故原因警方仍在調查中。

鄉公所清潔隊蔡姓駕駛表示，當時要左轉彎進去收垃圾，在路口處他的音樂很大聲、該處路燈也很亮，不知為何男騎士直接撞上他的垃圾車右前方，他立即下車查看並聯絡救護車到場救援。當時正在工作沒有喝酒，警方酒測值為零。

機車撞到垃圾車右前方， 零件、汽車保險桿碎落一地。 記者卜敏正／攝影
機車撞到垃圾車右前方， 零件、汽車保險桿碎落一地。 記者卜敏正／攝影
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機車撞到垃圾車右前方，機車零件、汽車保險桿碎落一地。 記者卜敏正／攝影
機車撞到垃圾車右前方，機車零件、汽車保險桿碎落一地。 記者卜敏正／攝影
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