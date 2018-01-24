憑著一張喜帖 員警幫9旬嬤找到家

2018-01-24 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市90歲黃姓老阿嬤從楠梓區家中走失到梓官區，民眾報警協尋，梓官分駐所員警在黃輪椅後方的置物袋內，發現一張喜帖，根據上面受邀人姓名，以電腦查詢同名同姓有十多人，再以相片比對，查出黃的年籍及現住地址，安全護送她回家。

梓官分駐所本月12日晚間6點多接獲民眾報案，在梓官區一間寺廟前發現一名走失老太太，請求警方協助。員警到場發現，阿嬤身上沒有帶任何證件，也沒有家人聯繫方式或姓名，更說不清楚自己住哪裡，另外阿嬤的行動也不方便，需要靠輪椅輔助。

員警問阿嬤:「要從哪來？」、「要去哪裡？」阿嬤只含糊地說要來梓官找親戚，但也無法完整清楚告知是何人，另在阿嬤隨身攜帶的包包內也沒有找到可以辨識身分的東西，警方心想，此時阿嬤家人一定心急如焚。

警方最後在阿嬤輪椅後方的置物袋內發現一張喜帖，上面印有受邀人姓名，不確定該姓名是否為阿嬤，但總算有點蛛絲馬跡，再立即以小電腦查詢，有數十筆同名同姓的資料，警方依據阿嬤大約的年紀進一步篩選，然後用相片比對，果然喜帖上的名字是阿嬤沒錯，終於確定阿嬤的年籍資料及現住地址。