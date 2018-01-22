失竊堆高機已運上高速公路 警追緝攔查尋回

2018-01-22 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區工廠失竊堆高機，警方調閱監視器追查，發現3名男子行竊堆高機後，僱用不知情貨運行，載運南下銷贓。警查覺立即追上高速公路攔獲大貨車，循線逮獲郭姓竊嫌。今天傳喚陳姓共犯到案，偵詢後依竊盜罪嫌移送，並追緝在逃王姓竊嫌中。

龍潭警分局中興派出所獲報，3名男子21日凌晨5時許，開失竊轎車到龍潭區交流道旁停放，再步行到附近五福街資源回收廠，趁天色未亮，林姓業者尚未開門營業時侵入廠區，偷走價值約50萬元堆高機。

警方調閱監視器追查，竊嫌將堆高機駛離廠區後，沿路開到民生路一處空屋內藏放。中午再由24歲郭姓竊賊，租用不知情民間貨運行大貨車，載運推高機上車，欲南下到高雄地區銷贓。

所幸警方調閱監視器追查，及時發現並鎖定竊嫌車輛，已經開上國道高速公路，隨即派專案小組驅車南下追緝，並通報國道公路警察局，協助人車查緝。

機智警員查出貨運行不知情，聯絡貨運行駕駛將車速刻意放慢，大貨車行經國道1號雲林路段時，專案小組警員已追近，發現貨車駛入西螺休息站內，立即趕往攔查，逮獲貨車上隨行郭姓竊嫌。