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飲料車發生車禍 國三北上103K滿地飲料全線大塞車

2018-01-18 01:55聯合報 記者張雅婷╱即時報導

國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，由於貨車車頭嚴重毀損，導致駕駛一度受困車內，經新竹市消防局趕往搶救，順利將意識清楚的傷患送醫急救，肇事原因正由警方調查當中，不過當時散落一地的飲料也造成國道三號北上全面塞車。

根據新竹市消防局通報，17日晚間10點多，獲報國道三號北上103.8K發生車禍，28歲黃姓男子受困小貨車駕駛座上，救護人員使用油壓破壞器材，到10點50分順利將患者救出，所幸患者意識清楚，僅臉部、手部、腿部有擦傷，並送往新竹馬偕醫院治療。

國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，貨車車頭嚴重毀損，導致駕...
國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，貨車車頭嚴重毀損，導致駕駛一度受困車內。圖／新竹消防局提供
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國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，貨車車頭嚴重毀損，導致駕...
國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，貨車車頭嚴重毀損，導致駕駛一度受困車內。圖／新竹消防局提供
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國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，當時散落一地的飲料也造成...
國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，當時散落一地的飲料也造成國道三號北上全面塞車。記者張雅婷／翻攝
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國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，當時散落一地的飲料也造成...
國道三號北上103.8公里處17日晚間10點多發生車禍，當時散落一地的飲料也造成國道三號北上全面塞車。記者張雅婷／翻攝
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國道患者車禍
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