為升級iPhone6s到7 少年受騙手機慘被賣

2018-01-15 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄一名少年竟為想把iPhone6s手機升級換7，接受涉嫌自稱手機業務的謝姓網友提議，依i7約2萬5千元市價，謝代墊1萬，剩下由少年打工償還，並以i6s質押，少年不疑有他答應，還把手機帳密都給對方，結果謝涉嫌轉賣i6s後落跑。高雄地院依成年人故意對少年犯詐欺取財罪，判謝4月徒刑。

判決指出，謝姓男子去年7月在臉書用化名帳號認識少年（16歲），得知少年努力打工賺錢想買i7，涉佯稱其為手機業務員，表示可販售i7手機，當天就約在高雄三民國中門口碰面交談，不料謝得知少年擁有i6s，遂心懷不軌。

謝向少年誆稱，i7手機售價約為2萬5千元，其中1萬元能幫忙代墊，但另1萬元由少年在通訊行打工償還，剩下的5千元，則以少年原本的i6s手機質押，少年於是將i6s交給謝，並告知手機的帳號密碼；謝隨即載少年到三民區一間通訊行，謊稱這是少年未來打工場所，再自行入內以7千元價格賣掉i6s，最後騙少年要去領訂購的i7新機，載到某超商門口丟包，少年等候許久找不到謝，才知道自己受騙，報警提告。