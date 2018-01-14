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影／女警送中風男子回家 溫柔耐心讓家屬感到溫暖

2018-01-14 11:26聯合報 記者游振昇╱即時報導

中風行動不便男子，走路途中力氣全失癱坐街頭，台中警方獲報到場帶他回家，一名女警細心又耐心牽他的手走回家時，不斷提醒他慢慢走「不要怕，我們扶著你」，讓家屬備感窩心。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員楊文益、林如凌日前晚上巡邏時，接獲民眾報案，台中市大慶街超商內有迷失阿伯，立即趕往現場處理，抵達時警方問阿伯住哪？阿伯卻不說話僅直看著員警，疑似患有中風，超商店員趕緊說：「他沒辦法講話！」

員警發現，59歲阿伯不僅無法流暢表達言語，身體右側更有萎縮麻痺狀，還好他可寫字，警方拿出紙筆，作為彼此間溝通的橋梁。

卓姓阿伯患有小中風，走路到離家數條街上後便攤軟無力了且手機也沒電，女警林如凌開巡邏車，由坐在阿伯旁的警員楊文益耐心地藉由阿伯的指引，引導林員開往阿伯的家，只見巡邏車穿梭在大街小巷，終於在數條街道外。

回到阿伯住處，下車時女警林如凌攙扶著阿伯並不忘叮嚀：「地上溼滑，下車小心!慢慢走喔！」「到家了我們不急，慢慢走！」楊員也提醒阿伯可以多作復健，兒子見警方護送父親平安返家並叮嚀可以在父親皮夾裡放有家人聯絡電話及住址，貼心的舉動讓家屬備感窩心。

警方離去前，父子倆揮手微笑向警方致謝：「還麻煩你們，不好意思，謝謝你們！」

台中女警送行動不便男子回家，再將男子的手交給他家人。記者游振昇/翻攝
台中女警送行動不便男子回家，再將男子的手交給他家人。記者游振昇/翻攝
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警察暖新聞
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