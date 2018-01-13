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彰化清晨只有6度 消防局受理5名疑似致死個案

2018-01-13 10:35聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化地區今天清晨最低溫才僅6度，創下入冬以來最低紀錄，據彰化縣消防局統計，從昨天傍晚到今天上午9時許為止，共受理5名疑因心血管疾病死亡個案，累計3天來，已超過16人，消防局呼籲民眾注意保暖，並注意使用電熱器與瓦斯熱水器的安全。

雖然今天上午出現太陽，但氣溫仍是很低，平時早起運動的民眾變少了，加上是周六假日，很多民眾都躲在被窩裡不起床，因此街頭也顯得冷清許多。

消防局指出，消防局從昨天傍晚到今天上午9時，共受理5件疑似心血管疾病死亡個案，年齡最長的是94歲，最年輕的才49歲，累積3天來，彰化縣消防局已受理16名疑似心血管疾病死亡個案，呼籲民眾注意自己及長輩的身體狀況與健康。

由於天氣冷，民眾常因使用或裝置瓦斯不當常造成一氧化碳中毒案件頻傳，彰化縣消防局災害預防科長張恭維說，一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，因而成為潛藏在居家環境中的隱形殺手。一旦吸入後，會取代氧與血紅素結合，造成腦部缺氧，吸入者會頭昏、噁心等，嚴重者甚至會死亡。如果在洗澡時出現頭暈、全身無力徵狀，可能就是一氧化碳中毒了，一定要小心。

消防局分析，主要原因是熱水器安裝於錯誤的場所，且現代住宅多是以集合式住宅或公寓為主，陽台空間狹小，若是再加裝鐵鋁窗或曬衣服、堆雜物，往往因通風不良，容易發生一氧化碳中毒。

為防範此一隱形殺手，消防署近年來都針對熱水器設置不當，補助民眾遷移或更換熱水器，經過實際訪視確實裝置不當，每戶最高補助3000元，彰化縣消防局已受理申請。

張恭維表示，如果民眾對燃燒瓦斯的熱水器不放心，建議改用電熱器或太陽能熱水器，相對比較安全，也納入補助。

很多民眾裝設在陽台的熱水器，卻因晾曬衣服，影響通風，容易發生一氧化 碳中毒。照片...
很多民眾裝設在陽台的熱水器，卻因晾曬衣服，影響通風，容易發生一氧化 碳中毒。照片／彰化縣消防局提供
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很多民眾裝設在陽台的熱水器，又再加裝氣窗，影響通風，容易發生一氧化 碳中毒。照片...
很多民眾裝設在陽台的熱水器，又再加裝氣窗，影響通風，容易發生一氧化 碳中毒。照片／彰化縣消防局提供
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戶外型熱水器卻裝在室外，廢氣無法排出，容易發生一氧化 碳中毒。照片／彰化縣消防局...
戶外型熱水器卻裝在室外，廢氣無法排出，容易發生一氧化 碳中毒。照片／彰化縣消防局提供
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心血管疾病低溫寒流
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