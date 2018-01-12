原只想喝杯水卻換來熱食 寒夜裡最溫暖的一雙手

2018-01-12 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



受到強烈大陸冷氣團影響，屏東地區也出現罕見低溫，上午屏東地區只有13度，恆春半島只有16.8度，昨天深夜，一名62歲的許姓老翁徘徊在九如分駐所前，經警方詢問，老人家才說自己已多餐未進食，原本只是想向派出所討一杯水，但警方立即招呼老人家到所內避寒、並提供熱食，寒夜裡的溫暖，讓老人家感動不已。

這一波寒流，全台有感，昨天入夜後，屏東地區的氣溫就像溜滑梯一般急速下滑，即使上午太陽已露臉，屏東地區仍只有13度，恆春半島度也不過16.8度，讓習慣陽光的南部人直呼「好冷，好冷」。

昨天深夜，一名穿著單薄的許姓老翁，在九如分駐所門外徘徊，經警方詢問，才發現是轄內的低收入戶，許姓老翁平日靠撿資源回收維生，最近因收入不佳，已好幾餐未進食，飢餓難耐，原想向警方要一杯水喝，沒想到警方親切招呼，還並提供泡麵充饑，讓老人家「足感心」。

面對這一波強烈寒流，縣府已啟動街友、獨居老人及弱勢關懷措施，社會處與縣警局自7日起即於寒夜中到各鄉鎮市街友常棲宿地點訪視，勸導入住屏東縣遊民收容所，迄今關懷送暖已服務近百人次，寒夜裡，警方關懷的身影，讓民眾感動不已。

縣府表示，民眾如發現有需要物資協助或安置需求街友，可撥打遊民收容所電話08-7321499或通報社會處社會救助科08-7320415分機5336。