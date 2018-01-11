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不幸中之大幸 老夫妻在醫院急診室前被撞摔車受傷

2018-01-11 21:48聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣74歲許姓男子今天騎機車後載老伴上街，穿越馬路時被1輛汽車撞到機車後輪後摔車，許妻受傷嚴重，幸好車禍地點就在員生醫院急診室門口，醫護人員衝到路上急救處理，也有人幫忙維持交通秩序；醫師王凱立說，許妻傷勢緊急處理後，依家屬要求轉送醫學中心接手處理。全案肇事經過和責任，由員林警方調查處理。

今天上午快7時50分，許姓夫妻共乘機車來到員林市莒光路員生醫院急診室前方的分隔島缺口處，與另外4輛機車一起從東往西，即往員生醫院急診處方向穿越莒光路時，有1輛汽車由北往南急駛而來，在內外車道之間撞上許男的機車後輪，許姓夫妻都摔車倒地，許妻大聲喊痛。

王凱立表示：車禍發生的時間剛好接近上班時間，只聽到車輛撞擊的聲音很響亮，研判就在醫院附近，他與護理人員衝出急診大門口，發現不遠處的莒光路上有1輛小客車以及機車發生車禍，許姓夫妻都躺在馬路上，立即加入救援的行列。

員生醫院總務主任于善疆用自己的車子擋在車禍現場的前方示警，他和總務處人員在車禍現場兩側指揮交通，避免讓傷患受到第二次的傷害，讓醫護人員安心照護兩名傷患。

王凱立說，許姓男子的傷勢比較輕微，膝蓋及腳踝挫傷，許妻傷勢嚴重，除右大腿遭到撞擊後出現開放性骨折，骨頭外露傷口持續出血現象，另外她的腦部有受到撞擊，經電腦斷層檢查發現，右腦呈現蜘蛛網膜下腔出血的情形，經過緊急處理後，在家屬的要求下，後送到教學醫院持續治療。

員林市員生醫院急診室前的莒光路發生汽機車碰撞車禍，共乘機車的許姓夫妻摔車受傷，醫...
員林市員生醫院急診室前的莒光路發生汽機車碰撞車禍，共乘機車的許姓夫妻摔車受傷，醫護人員衝到現場搶救。記者何烱榮／翻攝
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員林市員生醫院急診室前的莒光路發生汽機車碰撞車禍，共乘機車的許姓夫妻摔車受傷，醫...
員林市員生醫院急診室前的莒光路發生汽機車碰撞車禍，共乘機車的許姓夫妻摔車受傷，醫護人員衝到現場搶救。記者何烱榮／翻攝
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員林市員生醫院急診室前的莒光路發生汽機車碰撞車禍，共乘機車的許姓夫妻摔車受傷，醫護人員衝到現場搶救。記者何烱榮／翻攝
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員林市員生醫院急診室前的莒光路發生汽機車碰撞車禍，共乘機車的許姓夫妻摔車受傷，醫護人員衝到現場搶救。記者何烱榮／翻攝
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員林市員生醫院急診室前的莒光路發生汽機車碰撞車禍，共乘機車的許姓夫妻摔車受傷。記者何烱榮／翻攝
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車禍醫護人員
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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