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貴賓狗被載走？警網搜1小時尋回發現是小狗搭錯車

2018-01-11 09:27聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市石門區陳姓女子到金山分局石門分駐所，指稱她飼養的黑色貴賓狗「阿哥」遭到不明人士帶上車後急駛離開，員警循線追查，上網熱搜，1小時就尋回她的愛狗，才發現狗主人誤會了，是狗自己跳上別人的車，熱心民眾貼網協尋狗主人。

員警1小時就找回陳女愛犬，發現不是被載走，而是牠自己跳上別人的車，有熱心民悉心照...
員警1小時就找回陳女愛犬，發現不是被載走，而是牠自己跳上別人的車，有熱心民悉心照料。記者游明煌／翻攝
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陳女9日晚向警方表示，下午2點她將家中的3隻狗狗放出去玩，狗狗們跑到馬路上，隨後有1輛貨車經過，並把其中1隻黑色貴賓狗帶走，她找尋一整個下午，仍不見愛犬蹤影，希望警方能夠幫忙。

石門分駐所警員江柏佑、警員賴修怡了解案情後，原以為被載走涉及刑案，積極調閱相關監視器，經多方詢問後未果後，再至里長家詢問有無里內民眾撿到走失的小狗，里長稱剛剛內石門山上有民眾向他反應，撿到一隻黑色小狗，並有在網路上發布消息。

江柏佑靈機一動，上各社群網站爬文，果真看到有民眾在石門的臉書社群貼文，寫著：「哈囉！請問有人家的黑色貴賓狗不見嗎？戴著紅色項圈！現在在內石門的山上」，員警比對臉書相片中狗狗的特徵及尋獲地點，確實為陳女所不見的黑色貴賓狗，趕緊私訊給貼文民眾，

民眾向警方說，是小狗貪玩自己跳上車子，但當下無法得知狗狗主人，便先將狗狗戴回家中，上網PO文協尋，並買了狗飼料給「阿哥」吃，還幫洗澡。

江警馬上告知陳女愛犬已尋獲，陪同陳女到場，「阿哥」一看到主人就開心的跑過來，直搖尾巴向主人撒嬌，並飛奔撲向主人懷裡，陳女向警方道謝。她說。員警好厲害，竟然不到1個小時就幫她找到愛犬。

員警1小時就找回陳女愛犬，發現不是被載走，而是牠自己跳上別人的車，有熱心民悉心照...
員警1小時就找回陳女愛犬，發現不是被載走，而是牠自己跳上別人的車，有熱心民悉心照料。記者游明煌／翻攝
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石門金山
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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