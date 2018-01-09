少女毆打奶奶獲法官重視 警員欣慰收到少女道歉信

2018-01-09 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹一位未成年少女去年9月因沉迷網路、結交損友，還對奶奶施暴，警方依傷害、妨害自由、恐嚇、毀損等罪嫌將少女移送新竹地院少年法庭，第一次開庭時法官裁定少女帶回給奶奶管教，令基層警員心痛不已，後來第二次開庭法官當庭收押，並要求少女寫悔過書向警方道歉，近日警員收到道歉信，欣慰表示，「只要妳能真能真心改過將來好好孝順妳的奶奶，我的犧牲是值得的」。

警員表示，奶奶說少女出生時只有手掌大，因父母自幼離異，從小少女就和爺奶相依為命，自從今年暑假沉迷網路結交網友後，少女開始翹課、在朋友家過夜而不願回家，奶奶已多次向派出所通報失蹤，員警都順利找回；當時少女疑似為了討錢不成，對奶奶施暴、威脅下跪等，讓奶奶害怕地報警處理。

警員當時叱喝少女不該如此對待奶奶時，少女反嗆警方「我未成年你能拿我怎麼樣」，引發雙方衝突，造成警員手臂被劃傷流血約2公分，制服也被扯破，警方只好依妨害公務、傷害、妨害自由、恐嚇、毀損等罪嫌將少女移送新竹地院少年法庭審理。

警員猶記首次開庭時，法官裁定少女帶回給奶奶管教，由於爺爺行動不便、奶奶又害怕繼續遭少女毆打，令警員當時心痛表示，「法官裁定重重打了我們第一層前線基層警員一巴掌」，直到第二次開庭，法官依據少女態度與罪嫌裁定當庭收押，嚇得少女當場就淚如雨下，警員說，大概被關了一個禮拜才放出來。